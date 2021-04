Sergio Berni contra los reclamos por las restricciones: «Son organizados con un fin político»

Además, apuntó contra la ex ministra Patricia Bullrich, a quien acusó de «defender solo sus propios intereses», y tiró un guiño a Sabina Frederic.

El secretario de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, sostuvo esta mañana que las protestas frente a la Quinta de Olivos contra la suspensión de clases «son organizadas con un fin político» y que no le tiene «miedo» a los reclamos. Además, cargó contra la exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien estuvo presente en los cacerolazos en oposición a las restricciones contra el coronavirus: «Solo defiende sus propios intereses», manifestó.

«Representa sus propios intereses, lo que las encuestas le determine. Recuerdo cuando fue candidata a Jefa de Gobierno de la Ciudad acusó a Mauricio Macri de ladrón y evasor. Y pasó de eso a ser las ultradefensora del macrismo, muestra una incoherencia muy grande», expuso el funcionario en Radio Con Vos. El funcionario bonaerense hacia alusión al debate previo a las elecciones de 2003, cuando los ahora líderes del PRO, se disputaban la CABA.

Si bien se vivió un escenario similar entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner cuando, entre 2015 y 2016, el actual Jefe de Estado fulminó a la exmandataria y la acusó de encubrir a Amado Boudou en la causa Ciccone y por aprobar el Memorándum con Irán, Berni no encontró similitudes. «El Presidente ha hecho autocrítica y volvió al lugar donde pertenecía», indicó

Controles sobre las restricciones

Por otro lado, Sergio Berni ahondó en los controles de las fuerzas armadas en la vía pública para garantizar el cumplimiento de las restricciones. «Cualquier medida que tomemos de carácter restrictivo, siempre va a impactar de manera positiva sobre el resultado que estamos buscando», comenzó el planteó del funcionario y subrayó que hay un «cumplimiento muy fuerte» de las disposiciones.

No obstante, existen casos donde las personas no tienen el permiso para circular y las fuerzas proceden. En este sentido, el viernes se generó una fuerte polémica en torno a un episodio que se registró en el puente Pueyrredón donde los Prefectura bajó mujeres y niños de un colectivo y, tras enterarse por televisión, la ministra Sabina Frederic dispuso sanciones a los efectivos. «Eso no es lo que les ordenamos», comentó.

«Fue un incidente aislado que tiene que ver con la claridad que se da una orden de operaciones», expresó el funcionario y respaldó, a cuentagotas, el accionar de Frederic: «La función de un ministro de Seguridad está en la calle, lo importante es estar ahí. Lo extraño hubiese sido no verla».

En última instancia, Sergio Berni dijo que «hay que evitar que en provincia de Buenos Aires nos pasé lo que está pasando en Ciudad, que no hay camas». CABA informó que el sector privado tiene una ocupación del 95% y el público del 66%. «El gobierno de la Ciudad es mezquino, no acompaña las medidas restrictivas que es lo único que tenemos», apuntó el titular de la cartera de seguridad provincial.

