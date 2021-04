Pausar el uso de la vacuna de Johnson & Johnson por otra semana fue un error mortal

The Washington Post

The Washington Post

Por The Washington Post

Esta semana, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP), por sus siglas en inglés, del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) no hizo ninguna recomendación sobre la vacuna Johnson & Johnson, lo que significa que la decisión inicial de los CDC de pausar la administración de la vacuna probablemente permanecerá vigente hasta -al menos- el próximo viernes.

Como resultado, 10 millones de dosis de la vacuna quedarán sin usar en los refrigeradores ya que cientos de miles de estadounidenses están infectados con covid-19. A medida que siguen aumentando los casos y las hospitalizaciones en muchos estados, ralentizar las vacunaciones se ha convertido en un error mortal.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los CDC justificaron la pausa inicial como necesaria para ayudar a los proveedores de atención médica a identificar y tratar adecuadamente un síndrome postvacunación poco común que involucra no solo coágulos de sangre sino también plaquetas bajas.



Tenían razón al compartir esa información, pero esa justificación de emergencia para realizar la breve pausa ya no existe. No hay evidencia de que los riesgos de la vacuna, universalmente, o incluso típicamente, superen sus beneficios en la prevención de una enfermedad pandémica con consecuencias graves y desconocidas. Las agencias deben poner fin a la pausa, seguir compartiendo información y dejar que los pacientes decidan.

En la reunión, el ACIP analizó los efectos secundarios de las vacunas con una transparencia admirable. Pero no hubo un análisis riguroso de los riesgos de no estar vacunado. Más bien, insistió en que debido a que “hay vacunas alternativas disponibles contra el covid-19 (vacunas de ARNm)”, las compensaciones son intrascendentes. Esto muestra una profunda desconexión con la realidad que enfrentan muchos estadounidenses.

Cuando comenzó la pausa, millones de estadounidenses aún no eran elegibles para las vacunas. Y la elegibilidad universal el 19 de abril no significará acceso inmediato; seguirán existiendo obstáculos para la vacunación, especialmente para las personas que no pueden viajar largas distancias.

Esto socava la alegre afirmación de que el suministro ilimitado de otras vacunas hace que la pausa sea irrelevante. Además, la vacuna de J&J requiere solo una cita en lugar de dos y se puede administrar en entornos donde otros no pueden. La pausa ha obstaculizado los esfuerzos esenciales, como el acercamiento a las personas mayores confinadas en sus hogares con un riesgo mucho mayor al covid-19 que a la vacunación.

Mirar la lista del ACIP ayuda a diagnosticar su error. Sus miembros votantes son casi todos médicos mucho más familiarizados con los efectos secundarios poco comunes de las vacunas que con la escasa capacidad de salud pública para responder a un aumento de infecciones. El comité carece de expertos en efectividad comparativa o economistas de la salud familiarizados con sopesar las inevitables compensaciones a escala poblacional.

Nirav Shah, un miembro sin derecho a voto que representa a la Asociación de Funcionarios de Salud Estatales y Territoriales, argumentó que “no tomar una decisión equivale a tomar una decisión. Cualquier extensión de la pausa resultará invariablemente en el hecho de que las personas más vulnerables en los Estados Unidos que donde los principales candidatos de la vacuna J&J seguirán siendo vulnerables“. Sus súplicas quedaron sin respuesta.

Lo que debe proporcionar el ACIP, pero probablemente nunca lo hará, es una estimación de cuántos de los cientos de miles de estadounidenses infectados con covid-19 en los próximos días podrían haber estado protegidos si las vacunas de J&J estuvieran disponibles.

Las hospitalizaciones y las muertes resultantes, probablemente concentradas en comunidades desfavorecidas, ocurrirán dentro de semanas y probablemente serán ignoradas por los medios de comunicación. Las noticias destacarán el tema de los coágulos de sangre después de la vacunación, pero no considerarán si una vacuna de una sola dosis podría haber protegido a una persona sin hogar que llegó a la sala de emergencias enferma de muerte por covid-19 o haber prevenido un brote en su refugios.

La pausa de J&J refleja una mayor disfunción en nuestra respuesta covid-19. Los reguladores diseñan políticas para proteger de manera óptima a los más acomodados de la sociedad que pueden permitirse tomarse días libres en el trabajo, viajar para recibir vacunas y enfrentar los efectos secundarios dos veces.

Al igual que el consejo de los gobernadores de “conducir a la playa” para acceder a las vacunas, detener el acceso a las vacunas de dosis única en las salas de emergencia y los refugios para personas sin hogar ignora a los estadounidenses más vulnerables.

Gran Bretaña adoptó un mejor enfoque cuando la vacuna de AstraZeneca provocó eventos adversos similares. Sus expertos examinaron los beneficios y las cargas de manera rigurosa y recomendaron que las personas menores de 30 años reciban diferentes vacunas.

Esta política facilitó la logística del intercambio de vacunas, evitó dejar desprotegidas a las personas de alto riesgo y salvaguardar la confianza en las vacunas.

En una pandemia, cada día cuenta. La FDA no ha eliminado la autorización de la vacuna, y la directora de los CDC, Rochelle Walensky, no está obligada por el (no) consejo del ACIP. Ella podría terminar con la pausa y restaurar el acceso para las personas que prefieren razonablemente la protección de una sola inyección del covid-19 a los riesgos minúsculos de la vacunación.

Si está respaldado por un análisis de riesgo-beneficio, los CDC podrían recomendar que ciertos subgrupos (por ejemplo, adultos jóvenes sanos) esperen una vacuna alternativa.

El público también puede desempeñar un papel: deberían presionar a los senadores y al presidente Joe Biden para que nombren a un director permanente de la FDA que considere los beneficios y los riesgos, y reconozca las compensaciones. Y deben alentar a las agencias estatales de salud pública a ayudar a poner fin a la pandemia manteniendo abierto el acceso a la vacuna para quienes la deseen.

*Por Govind Persad (profesor adjunto de la Facultad de Derecho Sturm de la Universidad de Denver y becario de la Fundación Greenwall en bioética. ) y William F. Parker (Parker es profesor adjunto de medicina pulmonar y de cuidados intensivos en la Universidad de Chicago y director adjunto del Centro MacLean de Ética Médica Clínica)

Fuente: Infobae