El crudo relato de Luis Ventura sobre el abuso que sufrió a los 6 años

Uno de los invitados al programa de Ph Podemos Hablar fue Luis Ventura, el periodista de espectáculos. Cuando el conductor, Andy Kusnetzoff le preguntó sobre un episodio que él había contado en donde sufrió abuso sexual por un cura, Ventura comenzó a relatar el terrible momento que vivió con tan solo 6 años.

Definitivamente, fue una situación que marcó su infancia y su vida. A pesar de que confiesa que no lo vivió en el momento como un hecho traumático, en el momento se quedó paralizado y shockeado, ya que no entendía lo que estaba sucediendo.

“Viví alguna situación límite con un cura, fui abusado. Me pasó, pero no de manera traumática porque no se consumó el hecho, que podría haber sido vergonzante, pero no la pasé bien”, contó Luis Ventura.

Y relató: “Tenía seis años, me hizo ir a un aula. Me levanto y me sento en un banco, me bajo los pantalones y me comenzó a practicar sexo oral”

“Algo lo espantó para seguir adelante me parece. Después, con los años, mi hermano menor me contó que en el mismo colegio un hermano de ese cura, que también era párroco, lo había abusado a él”, recordó sobre aquel momento.

Además el periodista contó que, con los años, pudo sanar la herida y que actualmente ese trauma no le genera un problema, pero que si fue muy fuerte en su infancia. “Nosotros dos lo guardamos durante toda una vida”

Sobre el episodio de abuso dio escalofriantes detalles: “Un día, en un acto patrio, tenía que leer composiciones o

temas que preparaba, porque escribía bien y siempre me tocaba leer”.

Y agregó: “En determinado momento este Padre me dice ‘Ventura vaya a buscar…’ no me acuerdo si era una pancarta o que”

“Voy al aula, empiezo a buscar, entra él me ayuda y en un momento me sube a un banco, me bajó los pantalones y me hizo un principio de sexo oral. Algo lo espantó y me subió todo rápido y nos fuimos”, fue parte del relato de Luis Ventura.

En el cierre de la entrevista, el periodista dijo por qué decidió no denunciarlo en su momento: “Me daba vergüenza contarlo. En mi casa mi padre era muy laburante, de mucho respeto, de mucho límite. Y supuse que si le contaba eso lo iba a agarrar del cogote al cura”.