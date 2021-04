El derrumbe del Bitcoin, que comenzó a recuperarse anoche, develó un mercado altamente especulativo en la Argentina

Los mercados locales estarán influidos por el comportamiento del Bitcoin que tuvo un derrumbe mundial de más de 16% el sábado donde llegó a tocar un piso de USD 51.300 después de haber cerrado en USD 61.000 el viernes.

El problema fue un apagón en China, en la provincia Xinjiang, dónde están los más grandes mineros de Bitcoin del mundo. Los mineros son los que controlan la emisión y las transacciones. Hay programados 21 millones de Bitcoin emitidos para 2140 y las mineras son parte de ese control.

Cuando se produjo el apagón, aparecieron vendedores temiendo que el sistema pueda ser hackeado por esta situación. La venta desató un efecto dominó imparable porque muchos estaban jugados a futuro y comprados con apalancamiento, es decir con dinero que no es propio. Otros hicieron operaciones de dólares sintéticos, una combinación de compras o ventas de Bitcoin con futuros del dólar.

Las computadoras, a medida que bajaba el precio, cerraban automáticamente las operaciones de los apalancados que se quedaban sin margen acelerando el derrumbe. Además, alguien lanzó el rumor de que la Reserva Federal iba a controlar y multar a bancos norteamericanos por lavado de dinero con criptomonedas y la red social Twitter fue un hervidero de inversores desesperados buscando información de sus pares. El toque de queda mantuvo despiertos en la noche del sábado a mucha gente. La criptomoneda opera las 24 horas del día sin feriados.



Cuando el Bitcoin tocó USD 51.000 aparecieron compradores que comenzaron a elevar el precio y elevaron el piso a USD 55.000. A partir de allí se detuvo la caída y comenzó una lenta recuperación. Un dato curioso es que la mayoría de las transacciones pasa por los mineros de Paraguay donde el costo de la energía es más barato. Las transacciones anuales de Bitcoin consumen la energía de dos Argentina en un año. Por eso el precio de la electricidad es clave para los mineros.

Recortando pérdidas

En la medianoche del domingo el Bitcoin recortaba sus pérdidas a poco más de 6% y su cotización estaba levemente por encima de USD 56 mil. El miércoles había alcanzado el récord de USD 64.300. Ethereum, la otra criptomoneda más negociada, perdía 3,51% y cotizaba a USD 2.237,2 Pero habrá que ver como afecta el Bitcoin a las empresas que aceptan la moneda como parte de pago y como incide en las Bolsas, que en el mercado overnite estaban operando en terreno negativo. Como se sabe, estas operaciones se inician a las 19.30 hora argentina y son apuestas a como abrirá el mercado el lunes. Los tres índices de la Bolsa de Nueva York estaban en terreno negativo con pérdidas de 0,30%. En Europa, Madrid estaba neutral y Frankfurt en baja de 0,31%. Londres caía 0,21% pero el Eurostoxx 50 que toma el promedio del medio centenar de las acciones más negociadas en la zona euro, subía 1,16%.

El dólar a su vez subía 0,08% frente a las seis monedas más importantes del mundo y la tasa de los Bonos del Tesoro de Estados Unidos era de 1,57% que es tolerable para las economías de la región ya que no tientan a fugarse a los capitales. En ese sentido, Brasil es una muestra de fortaleza porque la Bolsa de San pablo enhebró 5 alzas consecutivas y el real se mantiene firme frente al dólar sin intervenciones del Banco Central.

Y por casa ...

En la Argentina, el dólar va acumulando tensiones. Lo demuestra el fracaso de las últimas licitaciones donde los fondos extranjeros, a pesar de la ventajosa tasa de 2,20% sobre inflación que daban los BONCER, eligieron cobrarlos y no aceptar el canje a pesar que esa sobretasa es más alta que la que tiene el resto de los Boncer emitidos. En otras palabras, para Templeton y PIMCO se acabó el carry-trade (jugar en pesos, tomar las ganancias y pasarse a dólares). Estos dos fondos son un riesgo para las licitaciones de deudas del Banco Central hasta fines de mayo porque tienen en su cartera bonos que vencen en ese lapso por el equivalente a USD 580 millones que no piensan canjear, sino que los van a cobrar en efectivo para transformarlos en dólares y vía contado con liquidación, sacarlos del país. El Banco Central va a perder reservas -y no van a ser pocas- si quiere mantener el precio de los dólares alternativos en equilibrio.

Por eso esta semana, la tensión sobre el dólar seguirá y habrá que ver cómo afecta a la Argentina la caída del Bitcoin, aunque está dando señales de recuperación. Este es un nuevo mercado que está en expansión en la Argentina y que el Banco Central quiere regular porque no se limita a la compra y venta de la criptomoneda, sino que se hacen operaciones a futuro y de dólar sintético.

Fuente: Infobae