Patricia Bullrich redobla la apuesta: «Hoy arrancan las clases en la Ciudad y hay que lograr lo mismo para la provincia de Buenos Aires»

Hoy en la Ciudad de Buenos Aires hay clases presenciales no así en la provincia de Buenos Aires en donde hasta ahora rige el DNU del gobierno nacional que suspende la presencialidad hasta el 30 de abril. Ante ese escenario, Patricia Bullrich contó hoy: «Estoy yendo a una escuela de San Isidro que se me invitó porque quieren seguir las clases. Las aulas han mostrado un bajísimo nivel de contagiosidad y un altísimo nivel de salud mental de los chicos en las escuelas».

Esta mañana en diálogo con el programa de Acá en Más de Radio Urbana, la exministra de Seguridad destacó la decisión de la justicia porteña y resaltó: «Ya ayer hubo un logro muy importante: el amparo de padres y docentes para abrir las escuelas en la Ciudad. Hoy arrancan las clases en la Ciudad y hay que lograr lo mismo para la provincia de Buenos Aires».

En ese sentido, adelantó: «Ambas (Caba y Provincia) estaban atrapadas por un decreto del presidente que en este momento está entrando un recurso de inconstitucionalidad que estoy presentando como presidenta del PRO» y remarcó: «Nunca puede ser sedición hacer una presentación judicial que resolverá la Justicia. La palabra sedición me suena a momentos trágicos de la historia argentina. Va en contra de lo que va pasando».

Por lo tanto, afirmó: «El gobierno tiene que darse cuenta que es una verdadera resistencia a las medidas que se han tomado». Al ser consultada sobre las disposiciones implementadas en otros países, la entrevistada precisó: «Lo de Alemania es absolutamente relativo. Alemania de los 370 días que llevamos de virus ha tenido menos del 20% del tiempo de cierre. Tienen el 80% del tiempo con la gente trabajando, las consecuencias y la adaptabilidad son distintas».

Para concluir, aseguró: «Como dirigente de la oposición, nosotros creemos que la salud, la educación, la libertad y la economía tienen que ir de la mano. Hasta ahora, si usted recorre el Gran Buenos Aires se va a dar cuenta que los niveles de trabajo informal son enormes» y agregó: «Hay que hacer una cuarentena quirúrgica, no una general que le destruya la vida a millones de personas. Y mucho menos meterse con la educación».

«El Presidente de la Nación tiene una enorme equivocación sobre la residencia de Olivos»

Patricia Bullrich le contestó a Alberto Fernández, quien la criticó por haber participado de una protesta frente a la Quinta de Olivos y aseveró: «El presidente de la Nación tiene una enorme equivocación sobre la residencia de Olivos: no es la casa particular de Alberto Fernández ni de ningún presidente. Es una residencia institucional». Lejos de quedarse callada, sostuvo: «Ponerse en condición de víctima por esto me pareció algo absolutamente fuera de toda lógica. Protestar con mamás y papás que lloran no es antidemocrático».

El llamado de Mauricio Macri a Alberto Fernández

La líder del PRO defendió al ex presidente e hizo hincapié en su predisposición al diálogo con el actual jefe de Estado. «Acá se habla mucho de establecer el diálogo y ojalá en Argentina pudiéramos hacerlo», manifestó y subrayó: «Quiero recordar el 19 de marzo del año pasado, el expresidente (Mauricio) Macri llamó a (Alberto) Fernández y le dijo su mirada diciéndole que no creía que tenía que empezar tan rápido la cuarentena».

No obstante, recalcó: «Y salió el presidente a decir que el expresidente quería generar muertes. Desde el primer día el gobierno generó un clima de querer apropiarse de la situación, hacer una suma de poder político y dividir a la oposición» y cerró: «Sin embargo, Juntos por el Cambio está más junto que nunca. Hemos estado en todo el tiempo coordinando una vez por semana».

Con información de www.elintransigente.com