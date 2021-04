ALARMA EXTREMA: El Iturraspe de Santa Fe también sin camas

El creciente promedio de ocupación de camas en los efectores públicos es la postal de la segunda ola que preocupa al Ministerio de Salud. El secretario de la cartera, Jorge Prieto, manifestó este lunes que el sector público tiene un 91 por ciento de ocupación y alertó: "Esta ola es muy impactante, va a ser explosiva".

Prieto diagnosticó que la situación social en relación al Covid-19 es "realmente muy preocupante". Al mismo tiempo describió que desde la cartera "estamos con un estrés sanitario con una ocupación de camas muy alto".

"No solo en lo que hace a la región sur, sino también en la centro y norte de la provincia. Uno por ahí piensa y ve cómo seguimos actuando a nivel sociedad y realmente nos preocupa mucha. Tal vez hasta ahora no se visualizó la cantidad de camas, pero estamos permanentemente con el llamado de pacientes, familiares, amistades para requerir una cama. Creo que es una situación que nos tiene que ocupar y mucho. En este momento el porcentaje de ocupación de camas (público y privado) es del 87 por ciento pero hay lugares críticos. No tenemos camas disponibles en el sector privado en Rosario", detalló el secretario de Salud.

Sobre la ciudad de Santa Fe, el funcionario alertó que el hospital Iturraspe tiene solo dos camas disponibles. "Estamos teniendo una duplicidad de número de casos muy elevados. Hay regiones como Rafaela o el sur de Rosario y estamos teniendo muchas derivaciones desde el interior porque la complejidad asistencial a lo que hace las terapias intensivas no pueden ser contenidas en el territorio", sostuvo.

Al mismo tiempo reiteró que en esta ola la población afectada es muy joven. "La afectación se está dando entre el segundo y el quinto día a diferencia del año pasado donde la población más afectada era de más de 65 años, creemos que el plan de vacunación debe tener que ver. La multiplicidad de casos seguramente ya nos saturó el sistema y la situación es muy compleja. Se está trabajando en todo lo que hace a la posible ampliación, pero sumar recursos humanos es muy difícil de sostener", dijo Prieto.

"Las variantes que están afectando a otros países tienen una gran agresividad y contagiosidad, que es lo que la diferencia. Si en los lugares seguimos con todas las medidas de prevención y no se relaja la población esto se podría sostener. Si uno toma en cuenta las flexibilizaciones que hemos tenido y lo que hace a la condición climática creo que nos favorece, pero ayer tuve la oportunidad de caminar y ver bares y restaurantes que realmente lo que era la ocupación en los interiores, creo que tenemos que ser conscientes en esto. Uno puede seguir funcionando, tenemos que respetar la economía pero nos tenemos que cuidar. No es importante el lugar, sino lo que ocurre dentro". Es un año que se viene mucho más complejo que el anterior, y la única medida que tenemos para salvar y que podamos todos seguir trabajando, es cuidándonos", concluyó al ser consultado sobre posibles nuevas restricciones.

Fuente: Uno Santa Fe