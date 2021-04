Mariano Dalla Libera no se bancó la devolución de Donato y la tensión se apoderó de MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity Argentina arrancó la semana con todos los condimentos. El programa conducido por Santiago Del Moro volvió a tener la participación de los famosos que habían sido eliminados: Mariano Dalla Libera, Cae, Juanse, Sol Pérez, Flavia Palmiero, Daniel Aráoz, Fernando Carlos y Hernán Montenegro. Los ocho tuvieron que realizar platos similares a los que habían generado que se marchen del reality.

Sin embargo, no todo fueron sonrisas y, yendo de la mano con el programa, la tensión tuvo sus momentos de protagonismo.

Sin embargo, la alegría de los ex participantes duró poco. Tras el ingreso de Marcelo Polino, el gran invitado de la noche, el jurado compuesto por Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui explicó cuál era el desafío del día. Y, tras levantar “la caja misteriosa”, cada uno se encontró con una guillotina y una leyenda que decía: “Tu peor pesadilla”. ¿Qué había dentro de la misma? Una fotografía del plato que había dejado fuera de competencia a cada uno de ellos y que, en esta oportunidad, tenían que repetir.

Pero uno de los momentos más picantes lo tuvo a Mariano ‘Loco’ Dalla Libera cuando se enfrentó a los jurados y los acusó de ayudar a Alex Caniggia y tener preferencias con el “Emperador”. Al momento de las devoluciones se vivió una sorpresiva pelea. Cuando el jurado integrado por Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular hablaron del plato de Mariano Dalla Libera, el exfutbolista dio su opinión y criticó la manera que tienen con famosos como Alex Caniggia, algo que fue rápidamente repudiado por los cocineros e incluso Santiago.

¿Vos querés decir que cuando el jurado prueba y dice que está rico un plato miente?”, le preguntó entonces el conductor al ex jugador. “No, yo no digo nada. Digo que eso es una falta”, respondió él. Y lo comparó con un penal. “Si yo pateo un penal con los botines desatados, con los calcetines abajo, con una uña encarnada, o con un menisco que me duele, pero hago el gol y gano la copa. ¿Eso me hace mal jugador?”, le retrucó entonces De Santis. Y, visiblemente ofuscado, se dirigió a Santiago y le reprochó: “Está poniendo en duda nuestra capacidad como jueces”.

Finalmente, todo quedó ahí y se continuó con las devoluciones que, tras un infartante mano a mano entre Flavia Palmiero y Dani Aráoz, la conductora terminó siendo la primera en subir al balcón.