Perotti anuncia nuevas restricciones para la provincia

Con el objetivo de frenar la curva de contagios de coronavirus que tienen al límite al sistema sanitario de la provincia de Santa Fe, el gobernador Omar Perotti anunciará en las próximas horas, seguramente este miércoles, nuevas restricciones. Las definiciones se están tomando por estas horas, tras una reunión virtual con el grupo de expertos y científicos que lo asesoran. Ahora se espera la determinación que surja de las reuniones con las autoridades de los municipios, entre ellos las de la ciudad de Santa Fe e informar como se aplicarán las medidas en cada ciudad.

Los expertos advierten que la segunda ola es "mucho más fuerte", y piden tomar conciencia "de la gravedad" de la situación.

Por estas horas se definen el pool de medidas que todo indica comenzarán a regir desde las cero hora del jueves y se extenderán al menos por 14 días (hasta el próximo 3 de mayo), indicó La Capital.

Se debate si el cierre de la actividad comercial será a las 20 ó a las 22 y está en duda qué sucederá los fines de semana, cuando se prevé que los cierres sean más temprano incluso. Tras una reunión entre funcionarios y la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de Santa Fe (Aegh), este martes se había dicho que no habría cambios en los horarios. Pero las recomendaciones van en otro sentido.

La infectóloga Carolina Subirá, quien participó de la reunión, confirmó en declaraciones a Canal 3 de Rosario que se sugirieron como horarios límite de la circulación las 20 o 22 horas. Pero también aclaró que las medidas sobre actividades recreativas y nocturnidad serán definidas por el gobernador Omar Perotti.

Se hizo especial hincapié en la necesidad de mantener la presencialidad en las escuelas, pero suspender todas las actividades extracurriculares. En este marco seguirán monitoreando la evolución de los casos en las escuelas, que por ahora no lo consideran que se hayan disparado como para tomar otra medida, con lo cual por ahora las clases se mantendrán con una semana presencial y otra virtual.

El gobernador habría consensuado con los expertos mantener las actividades industriales y productivas, pero los científicos le remarcaron que será clave fomentar el teletrabajo o home office todo lo que se pueda.

También coincidieron que los encuentros sociales siguen siendo un gran problema, donde no se respeta ningún protocolo.

Se coincidió en la necesidad de sumar testeos para obtener los diagnósticos de coronavirus con mayor celeridad y bloquear así los contagios de coronavirus.

No obstante, desde el gobierno advirtieron que si con estas medidas la situación epidemiológico no cambia van a tomar medidas complementarias, que no sería otra cosa que endurecer las restricciones.

Fuente: Uno Santa Fe