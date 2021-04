Se suicidó “Toti” Maselli, el manager de “El Puma” Rodríguez

Héctor “Toti” Maselli, conocido mundialmente por ser el productor y manager del “Puma” Rodríguez se quitó la vida este martes en su casa de Miami. La noticia fue confirmada por Luis Ventura, que aseguró que sufría de depresión y que los últimos meses habían sido muy duros.

“La pandemia, la inactividad y el aislamiento caló hondo en su espíritu y hace unas horas tomó esta drástica decisión”, explicó el periodista. “Espiritualmente estaba muy mal. Había tenido que hipotecar propiedades para enfrentar algunos compromisos contraídos”, agregó.

Uno de sus grandes amigos fue Juan Alberto Mateyko. Luis Ventura explicó que el locutor y actor fue una de sus fuentes del caso y que estaba muy impactado: “Estaba llorando, quebrado. Me dijo ‘por favor exceptuame de tener que salir al aire, no estoy en condiciones y no sé qué puedo decir’”.

“Toti” Maselli era hijo del “Toto” Maselli, uno de los productores más populares de las últimas décadas, que estuvo a cargo de “Los Benvenuto”, con Guillermo Francella como protagonista.

Maselli empezó a trabajar con el “Puma” Rodríguez en 1976, cuando el venezolano tenía 33 años y era conocido solo en su país gracias a su carrera como solista y en la banda “Billo’s Caracas Boys”. Fue allí que decidió ayudarlo a expandir su trabajo por otros países, logrando así que la carrera del artista tuviera un crecimiento exponencial.

Es así que en aquellos años el venezolano grabó en España uno de sus grandes hits, “Voy a perder la cabeza por tu amor”, que fue la canción central de la novela “Cristina Bazán”, que lo tuvo como protagonista junto a Johanna Rosaly.

Desde entonces el “Puma” Rodríguez empezó una carrera sumamente exitosa que incluyó la producción decenas de discos y el recibo de múltiples premios.