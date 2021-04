Juegos Olímpicos de Tokio: la Selección Argentina de fútbol ya conoce a sus rivales

La Selección Argentina de fútbol Sub 23 ya conoce a sus rivales para la zona de grupos de los Juegos Olímpicos de Tokio, que estará integrada por España, Australia y Egipto. El inicio del torneo será el 22 de julio y la final se jugará el 7 de agosto.

El sorteo tuvo lugar este miércoles en la sede de la FIFA de manera virtual debido a las medidas preventivas por la pandemia de COVID-19, que ya afectó a la celebración de los Juegos Olímpicos, pospuestos hasta el próximo verano.

El equipo entrenado por el Bocha Batista, que podrá citar a tres jugadores mayores de 23 años igual que el resto de seleccionadores, tiene como referentes a el Tanque Gaich (Benevento), Lisandro Martínez (AJAX), y Santiago Ascacibar (Hertha Berlín).

Si bien aún no trascendieron los nombres de los ‘mayores’ que podrán ser parte del plantel, el entrenador dejó en claro que quiere llevarlos para que el equipo gane en jerarquía y experiencia.

“El año pasado no tenía la idea de llevar mayores. Hoy tengo en la cabeza la posibilidad de utilizarlos para los Juegos. Estamos analizando qué jugador nos puede dar ese plus no solo futbolístico, sino también desde la experiencia”, contó.

Por otro lado, el DT se refirió la a decisión de Mateo Kliomowicz, de no formar parte del equipo: “Estuve hablando con él y decidió jugar con Alemania. Todavía puede jugar para nosotros, porque todavía no lo hizo para la selección mayor alemana. También hemos planteado el caso de Reyna en Estados Unidos o el hijo del Chaco Giménez que está jugando en México. Nosotros intentamos que no se escape ninguno, después son decisiones personales de cada jugador”.

Los últimos partidos del elenco nacional dejaron un sabor agridulce en los hinchas. Fueron dos amistosos ante el seleccionado de Japón con una victoria y una derrota.

Los grupos del torneo

GRUPO A: Francia, México, Japón y Suráfrica.

GRUPO B: Corea, Rumanía, Honduras y Nueva Zelanda.

GRUPO C: ESPAÑA, Argentina, Australia y Egipto.

GRUPO D: Brasil, Alemania, Costa de Marfil y Arabia Saudí.

“Cuarentena adaptada en Tokio”

Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 están cada vez más cerca y ya comenzó la cuenta regresiva: a 100 días del inicio de la competencia en Japón, el Comité Olímpico Internacional brindó una conferencia de prensa en la que explicó que los atletas no deberán permanecer 14 días aislados al llegar a Japón, sino que harán una “cuarentena adaptada”.

Los Juegos Olímpicos se suspendieron el año pasado por la pandemia de coronavirus y se realizará a partir del 23 de julio próximo con muchas restricciones y cuidados especiales.

“Tenemos que explicar muy bien cómo será la cuarentena adaptada para todos los grupos participantes. Durante 14 días podremos hacer unas cosas y otras no. No es una exención a la cuarentena general, es una sujeción a unas reglas muy estrictas”, afirmó el director ejecutivo del COI, Christophe Dubi.

Además, Dubi avisó que el próximo 28 de abril se publicará la segunda versión de los manuales con el reglamento que tanto los deportistas, como las federaciones y los medios de prensa deberán seguir.

“Se incluirán medidas más precisas sobre la cuarentena adaptada, cómo tratar con los contactos cercanos, qué hacer en caso de ser positivo, cómo será el régimen de aislamiento, la política de controles y la lista de destinos y movimientos para los primeros 14 días de estancia en Japón”, detalló el director.

El tiempo que queda hasta el comienzo de los Juegos Olímpicos deben dedicarse a “poner a prueba las operaciones, generar confianza y centrarse en la precisión de cada medida para mitigar los efectos de la pandemia”, según explicó el dirigente del COI.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Coordinación del COI para Tokio 2020, el australiano John Coates, también estuvo presente en la conferencia de prensa. “Los deportistas no estarán exentos de la cuarentena. Serán controlados antes de los Juegos, al llegar y muy a menudo durante los Juegos y vivirán en una burbuja entre la Villa y el estadio”, añadió.

Fuente: tn