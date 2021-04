Claudio Belocopitt: "Están pelotudeando en la cubierta del Titanic"

En el marco de la segunda ola de contagios de coronavirus con picos que superaron los 29.000 casos diarios, y en medio de un “tira y afloje” judicial entre la Nación y el Gobierno porteño por la presencialidad en las escuelas, la situación de las terapias intensivas, tanto en el sector público como privado, registra su pero momento. Al menos así lo considero Claudio Belocopitt, titular de la Unión Argentina de Entidades de Salud y dueño de Swiss Medical Group.

"Están pelotudeando en la cubierta del Titanic: no hay dudas que los colegios son fundamentales, pero el estado de la pandemia lleva al cierre”, afirmó el referente del sector privado de la salud, en declaraciones a radio La Red, al referirse a la situación puntual que se vive entre la Nación y el Gobierno porteño respecto a la presencialidad y el aumento de casos de COVID-19.

Durante la entrevista, Belocopitt aseguró que "estamos en el peor momento; viviendo horas desesperadas y muy angustiantes. Ya no tengo más palabras para describir la situación y para transmitirle a la sociedad en general el gravísimo problema que estamos teniendo y nos afecta a todos; porque cuando el sistema está en estas condiciones lo sufren todas las patologías".

Como se recordará, ayer el propio ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, informó que el promedio de ocupación de camas en las UTI del sector privado (que integran unos 66 sanatorios y clínicas) es del 82%, pero también admitió "que hay terapias que están por arriba del 95%".

"Se están extendiendo las capacidades de terapia sobre la instalada, en función de una demanda que tenemos que articular para ver cómo no nos quedamos sin insumos en las próximas semanas, aunque ese no es un problema inmediato", afirmó el titular de Swiss Medical. "No hay ninguna duda, es elemental y lo entiende un alumno de primer grado, que hay que bajar la circulación; si no se logra, las medidas deben ser más restrictivas", agregó el empresario, de manera contundente, al referirse a las nuevas restricciones implementadas por el presidente Alberto Fernández. "Esto es desde el punto de vista de la salud pública; después los políticos pueden discutir desde la economía; pero no hay dudas que el único antídoto que hoy tenemos a la mano es bajar la circulación, porque las vacunas para lograr el efecto necesario aún no las tenemos". "Están pelotudeando en la cubierta del Titanic: no hay dudas que los colegios son fundamentales, pero el estado de la pandemia lleva al cierre”, concluyó Belocopitt.

Fuente: Perfil