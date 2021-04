Reapareció Pata Villanueva por primera vez desde su accidente

Después de casi dos meses del accidente en su casa de Punta del Este, que casi puso en jaque su vida, Pata Villanueva sigue internada en la clínica porteña de rehabilitación ULME del barrio porteño de Belgrano.

Sin embargo, durante este miércoles, el periodista Pablo Layus tuvo la oportunidad de grabar a la diva por primera vez desde el incidente. Asimismo contó que los avances en el tratamiento no estarían coincidiendo con las expectativas del equipo médico que atiende a la exmodelo. “Se creía que iba a ser más rápido pero todo va muy lento. La proyección era más optimista”, aseguró.

Pata Villanueva atravesó una experiencia muy traumática, dolorosa, que puso en vilo su vida, cuando hace dos meses se cayó de unas escaleras en Punta del Este. El accidente acarreó tal gravedad que los profesionales de la salud que la atendieron temieron el peor desenlace.

La modelo se sometió a varias cirugías para descomprimir el cerebro, y tras semanas en Uruguay, la familia logró el traslado a Buenos Aires, luego de la estabilización del cuadro. Más allá de superar la urgencia de mantenerse en este plano, ahora transita por un largo periodo de rehabilitación.

Ante la presencia del medio, una de las enfermeras se asomó e hizo gestos como que le hablaba a Pata de la presencia del móvil de América y a los segundos apareció detrás del vidrio la famosa, que saludó con sus manos. Esto originó la alegría de los periodistas, que gritaron: “Te queremos, Pata. ¡Sos una guerrera!

“Pata Villanueva no puede mover parte de su cuerpo. No puede caminar sola y no recuperó fuerza en su cuerpo. No se estarían consiguiendo los resultados esperados. Tiene paralizado medio cuerpo producto del golpe que se dio en Punta del Este. Encima, en esta situación de pandemia, no puede casi recibir visitas y la parte emocional es fundamental para la recuperación”, comentó uno de los terapeutas que se encarga del tratamiento de la actriz.

También se supo que, por el momento, solo pueden ver a la actriz sus tres hijos, quienes se organizan para verla unos pocos minutos, tres veces a la semana.