“Creo que Argentina tiene una enfermedad muy grave, el odio”, aseguró Pepe Mujica

El ex presidente uruguayo reflexionó acerca de la vida política argentina y la influencia de la pandemia.

Este jueves, José Pepe Mujica habló acerca de la actualidad política argentina y la influencia del coronavirus a la hora de tomar decisiones. “Creo que Argentina tiene una enfermedad muy grave: el odio, está introducido en la percepción político y social”, afirmó el ex presidente de Uruguay, quién repudió las declaraciones de Marcelo Longobardi acerca la posibilidad de “formatear” la argentina.

En su columna de todos los jueves por Radio 10, el ex primer mandatario uruguayo sostuvo que “la situación está muy compleja desde el punto de vista sanitario y con las consecuencias económicas y sociales que supone esta pandemia”. Además, expresó su optimismo por la noticia de que nuestro país fabricará la vacuna Sputnik V masivamente a partir de junio.

Al aire de Mañana Sylvestre el ex senador volvió a realizar un análisis global de la política y reflexionó: “Las sociedades modernas son inmensamente complejas y cada vez lo van a ser más, esa idea de un mundo pintado de perfecto no existe, es una quimera, porque estamos en situaciones sociales distintas. La capacidad humana tiene límites”. Pidió extremar la tolerancia.

El expresidente del país vecino se lamentó por la demora en la producción de vacunas en América Latina a pesar de los avances en Argentina y en Brasil con diferentes vacunas. “No quisieron abrir la caja de pandora. No quisieron correr el riesgo, no es por estúpidos, es por ser condescendientes con el modelo”, sostuvo Mujica quién agregó que el fracaso fue de la política y no de la ciencia.

“La Argentina duele, cuando uno la ve de lejos duele”

José Pepe Mujica consideró que “el odio y el amor son ciegos, pero tienen una sustancial diferencia. El amor es creador, en cambio el odio termina destruyendo hacia afuera, pero también destruye a quien lo mande”. Además, afirmó: “La argentina duele, cuando uno la ve de lejos duele”. Se mostró preocupado por los efectos que podría tener su país señalando que “lo que pasa en Argentina después tiende a repercutir acá en Uruguay”.

Con información de www.elintransigente.com