Luis Juez sobre los dirigentes del PRO que denunciaron a la Sputnik V como veneno: “No me hago cargo de las bol…”

Luis Juez habló con Crónica HD y como siempre dejó fuertes títulos en referencia a la vida política argentina. En una entrevista que se extendió por más de un cuarto de hora el diputado nacional afirmó que “son momentos complejos” y declaró: “No me hago cargo de las bol…” en relación con aquellos dirigentes del PRO y Juntos por el Cambio que denunciaron a la vacuna Sputnik V como veneno.

El ex intendente de Córdoba sostuvo que la gente necesita “un gesto de madurez de la dirigencia política” y que “Alberto Fernández no puede tomar la decisión que tomó sin consultar a la ciudad hasta por una cuestión de respeto, después le tenés que volver a ver la cara”. A pesar de las diferencias que mantienen la ciudad y la Nación, Juez pidió “recomponer la relación porque la vida y la muerte no pueden ser elementos para hacer política”.

El diputado nacional expresó: “Esta discusión deberíamos zanjarla poniéndonos de acuerdo entre todos que la educación es central”. Además, se preguntó: ¿Para qué te sirve la educación si no tenés la vida y para qué te sirve la vida si vas a ser un burro que te van a llevar de las narices? con respecto al debate entre salud o educación que mantienen en la ciudad de Buenos Aires.

“Con 60 mil muertos y con la cantidad de contagios necesitamos un momento de sensatez. Quiero enfrentar al kirchnerismo en su máximo esplendor de salud, con la salud no lo jodo. Resolvamos este problema, traigamos vacunas y cuando resolvamos este problema disputamos lo que tengamos que disputar”, señaló Luis Juez quién se mostró más tranquilo que en otras oportunidades.

Antes de finalizar el diálogo con el canal de noticias el cordobés afirmó: “Lo digo como una expresión de deseo de un dirigente opositor: ruego por recuperar a Alberto Fernández de abril del año pasado, un tipo sensato que nos quería cuidar. No quiero al puntero político, hay que recuperar la sensatez”. Finalmente pidió por una cuarentena inteligente con entradas y salidas de periodos de aislamiento.

