El Concejo se "despertó"

Este jueves en la sesión del Concejo se trataron diversos temas, entre los que estuvo el proyecto de Ordenanza presentado el miércoles por el Departamento Ejecutivo, solicitando un aumento en los topes de las multas que se aplican por el no uso de tapabocas o barbijos no quirúrgicos y la realización de fiestas clandestinas. En ese marco, se modificaron los artículos incluidos en las ordenanzas N°5174 y 5178 que se refieren al incumplimiento de las obligaciones, recomendaciones y medidas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria para la contención y/o mitigación del Covid-19, así como el que alude al no uso del barbijo con carácter preventivo y social.

Así, de ahora en más quienes no cumplan con las normativas generales vigentes, incluidas actividades no permitidas en algún tipo de establecimiento o fiestas clandestinas, recibirán una sanción de hasta 200 mil pesos. Asimismo, se penalizará con una multa de hasta 60 mil pesos a aquellas personas que no usen barbijo. El monto final de los castigos económicos dependerá de la evaluación previa que realicen los juzgados de Faltas Municipal, proceso en el que se pondrá en consideración antecedentes y repetición de infracciones.

El concejal Lalo Bonino, precisó que “es un proyecto que se discutió y que nos acercó el Ejecutivo -en referencia a la reunión efectuada el miércoles por la mañana entre concejales y funcionarios del gabinete local-, obviamente sin modificar la base y sí incrementando los máximos, con una teoría y con el planteo de desalentar la realización de fiestas clandestinas y de incentivar la utilización del tapaboca para aquellos que ya se han descuidado y transitan por la vía pública o van a lugares de mucha concurrencias si usar este elemento de protección. Esto claramente trae reparos de la comunidad, reparos políticos en el cual uno se plantea si a esta altura, después de tanto tiempo y ver todo lo que se ha visto a nivel local, provincial y nacional, esto va a tener grado de efectividad, pero más allá de esto, ahora cae en la espalda del intendente y de sus funcionarios, a la hora de ejercer la autoridad correspondiente”.

El edil acudió también a la responsabilidad social individual y colectiva, señalando que “entendemos que hay un grado de marginalidad de cierta parte de la sociedad a la hora de tomar conciencia, que no la ha tomado antes, no la va a tomar ahora y no la va a tomar a futuro, así tengamos que ver las peores imágenes alrededor del mundo. Nosotros no dejamos de acompañar en todo aquello que se viene llevando adelante, pero entendiendo que podemos estar equivocados pero son momentos en los que tenemos que estar todos juntos trabajando de manera conjunta y comprendiendo que todo es en post de procurar la salud de los rafaelinos”.

A su turno el concejal de Cambiemos, Leonardo Viotti, manifestó: “Por pedido del Intendente, el proyecto se trató sobre tablas en el Concejo, ante la necesidad extrema por la crisis que vive el sistema sanitario local y provincial pero específicamente en la ciudad, con un hospital casi desbordado que en los últimos días tuvo que derivar al menos un paciente a la ciudad de Santa Fe por no contar con camas, en donde todos los recursos están al límite". "Es importante lograr bajar el contagio en la ciudad y si bien se han realizado muchas campañas y se apela a la buena voluntad de los vecinos, lamentablemente hay algunos que no respetan lo que se les pide entendiendo que estamos en una situación extrema, por lo cual se decidió endurecer el sistema sancionatorio”, subrayó el edil opositor.

“La gente que no interpreta o no logra darse cuenta de la situación extrema que estamos viviendo tal vez con una multa económica si lo entienda, es importante subrayar que el dinero recaudado va a ir al área de salud específicamente, a acciones que tienen que ver con la pandemia, es una herramienta más con la que buscamos no recaudar dinero, al menos el Concejo no lo votó con ese espíritu sino en sumar positivamente para que los vecinos entiendan que antes la situación extrema en la que estamos, hay que respetar y ayudar entre todos a bajar la curva de contagios para cuidarnos nosotros, cuidar a los demás y también para proteger a nuestro sistema de salud, a nuestros trabajadores que son los enfermeros, camilleros, médicos, el personal administrativo, todos, absolutamente todos, la gente de limpieza que están trabajando a destajo desde hace más de un año”, afirmó Viotti.

Por otra parte, manifestó: “También entiendo que no deberíamos haber llegado a esta crisis del sistema, por ejemplo, a finales del año pasado, en octubre, yo planteaba que los recursos disponibles debían ser destinados plateada que los recursos disponibles debían ser destinados específicamente a reforzar el sistema de salud público, cuando el intendente y gobernador decidieron destinar 120 millones para la expropiación de la recova. Les dije que no era el momento y era momento de destinar esos fondos a fortalecer el sistema salud público. Decidieron que no y hoy lamentablemente nos encontramos ante esta situación extrema”, enfatizó el concejal radical en Cambiemos.

La sesión comenzó con el tratamiento de la iniciativa presentada por el concejal del PDP (FPCyS) Lisandro Mársico, referida a la Estación de Residuos Clasificados, donde se solicita intensificar las campañas de información sobre los días y horas que se encuentra abierto la Estación de Residuos Clasificados; si el Municipio decidió no reabrir los domingos la Estación de Residuos Clasificados, comunicarlo a la ciudadanía, a los fines de evitar se siga depositando basura los días domingos, en el portón de entrada. En caso de no reapertura los días domingos establecer un control mediante una guardia, que proceda a evitar se arroje basura en el portón de entrada.

Otro de los proyectos de autoría de Mársico y que recibió su aprobación ayer, está vinculado al Canal Sur, donde el concejal pidió a través de una Minuta de Comunicación, información sobre la obra de revestimiento y a través de otra información sobre obras hídricas en ese sector.

