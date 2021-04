“El nivel de estupidez es amplio”, el enojo de Maju Lozano por la fiesta clandestina de los aislados

Maju Lozano expresó su fastidio por la “fiesta de los aislados” que se llevó a cabo en Córdoba: “No podemos hacer como si no pasara nada”.

Maju Lozano expresó su malestar por la llamada “fiesta de los aislados” que tuvo lugar hace unos días en la localidad cordobesa de Altos de Chipión. Según explicó su intendenta Neris Garraza, hubo una fiesta clandestina en la que participaron entre 14 y 20 personas y una de ellas tuvo síntomas, se hizo el test de coronavirus y dio positivo. Los demás, en vez de aislarse por ser contactos estrechos, organizaron una nueva celebración entre ellos: “Todos los aislados hicieron otra juntada. Fue una cosa sin razón”.

El periodista local Daniel Fridman, entrevistado en “Todas las Tardes”, el programa que conduce a diario por Canal Nueve, le reveló que la situación en la zona es crítica y que hay hospitales que ya colapsaron. “Ojalá hagan algo con esta gente. Pueden hacer colapsar al pueblo entero”, pidió durante la charla.

Tras la conversación, Maju Lozano se mostró indignada por la actitud de estas personas: “El nivel de estupidez es amplio. Aún cuando no estuviera colapsado, estamos en una pandemia. Debemos tener responsabilidad, no podemos hacer como si no pasara nada”, comenzó diciendo.

“Hay gente que perdió todo. Su papá, su mamá, su hermano, su trabajo, lo último que le quedaba por culpa de esta pandemia. Uno no puede tener tan poca empatía para con el otro, ser tan estúpido, tan irresponsable, tan pelotudo”, expresó la periodista, que en septiembre del año pasado también tuvo coronavirus.

Anteriormente ya había tenido que aislarse durante unos días tras ser contacto estrecho de un contagiado, aunque en aquella ocasión el test le había dado negativo.

Estoy con unos síntomas leves, por eso me quedaré tranqui unos días para recuperarme”, escribió en aquel momento en una historia que publicó en su cuenta de Instagram. Tras recuperarse pudo volver a su trabajo.