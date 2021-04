La interna entre Bullrich y Rodríguez Larreta influye en el Congreso y cruje el bloque del PRO en Diputados

La negociación por las PASO sacó a la luz la desconfianza. El sector más ligado a la ex ministra de Seguridad se mostró fastidioso porque no están aseguradas las primarias. Las internas en la cúpula de Juntos por el Cambio generan inestabilidad en el bloque de legisladores

El posible acuerdo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio para posponer las primarias abiertas y las elecciones generales generó muchos desacuerdos dentro de la oposición. Por ahora, sus líderes intentan apelar a la vieja máxima del radicalismo: que se doble pero que no se rompa.

El comunicado en el que el interbloque aceptó negociar la modificación de las fechas de las elecciones impactó de lleno en la mesa nacional de JxC y en el bloque de diputados del PRO. Empezaron a crecer las suspicacias y se multiplicaron las teorías respecto a por qué no se encabezó diciendo que se aceptaba si queda especificado que era por única vez.

“Mauricio Macri estaba bastante enojado con el comunicado”, señaló una fuente que se comunicó con el ex presidente al día siguiente que se conoció el acuerdo. “Hubo una orden de Macri y Bullrich de avanzar en el tema, pero cuando lo vieron hubo muchas quejas”, señaló otro miembro del interbloque de Juntos por el Cambio.

Esas quejas circulaban en el grupo de Whatsapp del bloque de diputados del PRO, en donde anticipan que votarán en contra si no está incluido el artículo que dice que la postergación es por única vez y garantiza que habrá PASO.

“No soy abogado, pero una nueva ley puede modificar una ley anterior, ¿no?”, preguntó un legislador en el grupo del PRO. “Si, la modifica”, obtuvo como respuesta. El legislador que preguntó presiente que en realidad este cambio de fecha es la previa a la cancelación de las PASO y escribió a continuación: “Esto vulnera explícitamente un compromiso, y ellos -por el Frente de Todos- son expertos en vulneraciones y el costo político lo pagamos nosotros”.

Esa sensación recorre buena parte del bloque del PRO. De hecho, si hoy tuviera que ir al recinto a votar, lo haría mayoritameriamente en contra, algo que genera más preocupaciones que la posibilidad que no haya PASO.

“Las PASO son importantes para Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, para que diriman su interna, pero el bloque tiene que seguir y no puede crujir en cada uno de los temas importantes. ¿De qué vale aceptar ir a una negociación si después la mitad de los diputados propios no votan? Ya pasó con la sesión especial de biocombustibles que faltaron hasta los propios”, recordó un operador de la oposición.

La discusión que los legisladores quieren que quede fuera del Congreso es la interna entre Larreta y Bulrrich respecto de las listas en la ciudad de Buenos Aires. Pero eso se coló en esta discusión. Muchos aseguran que hubo una orden de Macri y Bullrich de responderle al ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, frente a la posibilidad de que se siguieran devaluando los votos de JxC y la bancada de Máximo Kirchner avanzara con el resto de los bloques.

Pero, lo que esconde es, de nuevo, la interna entre los sectores partidarios de Mauricio Macri y Patricia Bullrich por un lado, y de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal por el otro.

Horas después de que se conociera el comunicado, “la piba” aseguró en televisión que “no se acordó un corrimiento” y este viernes , en algo que generó sonrisas y suspicacias, publicó en la red social Twitter: “La Boca está vacía. Gastronómicos, comerciantes y artistas necesitan urgente un plan: créditos blandos, quita de impuestos y aprovechamiento del espacio público. Hay que asegurarles una oportunidad en esta crisis. No podemos dejar morir a un icono de nuestra ciudad”. Las respuestas refiriéndose a que el icónico barrio forma parte de la ciudad Autónoma de Buenos Aires no tardaron en llegar.

En el oficialismo miran de lejos. No participan ni hacen comentarios. “Si se quiebran, que se quiebren. No vamos a hacer nada al respecto y vamos a dejar que fluya. Hoy hay número pero queremos que salga por consenso”, repiten en el entorno de Máximo Kirchner. Pero no todos piensan lo mismo.

“El macrismo salió a mover porque hay 137 votos si quisieramos suspender lo podríamos hacer. Veremos cómo se da la discusión. Mientras tanto Interior seguirá con el cronograma oficial”, explicaron desde otro sector del Frente de Todos en la Cámara de Diputados.

El cronograma ahora está planteado de la siguiente manera. El viernes que viene habrá una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación. Allí el Ministerio de Interior va a exponer cronograma de licitaciones y marco sanitario. Y los gobernadores van a exponer su opinión. De esa manera la comisión en plenario empezará a trabajar.

* Para www.infobae.com