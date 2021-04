Coronavirus en la Argentina: confirmaron 298 nuevas muertes y 21.220 contagios

El Ministerio de Salud de la Nación informó que, en las últimas 24 horas, se registraron 298 muertes y 21.220 nuevos contagios de coronavirus. Con estos números, el total de infectados desde que comenzó la pandemia asciende a 2.845.872 y las víctimas fatales son 61.474.

Esta cifra de contagios para un sábado es la más alta registrada desde que comenzó la pandemia, y va de la mano con el aumento sostenido de casos que se registró en las últimas semanas.

En las últimas 24 horas fueron realizados 81.809 testeos, con un 25,9% de positividad. Desde el inicio del brote, se llevaron a cabo 10.689.927 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. A la fecha, se registran 288.121 casos positivos activos en todo el país y 2.496.277 recuperados.

Según indica el parte epidemiológico, en Argentina hay 4.858 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 67.7% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 77.9%.

Del total de muertes, 142 son hombres (107 de la provincia de Buenos Aires, 15 de la ciudad de Buenos Aires, cuatro de Corrientes, tres de Córdoba, dos de Entre Ríos, tres de Jujuy, cinco de Mendoza, uno de San Luis y dos de Santa Fe) y 152 son mujeres (120 de la provincia de Buenos Aires, 15 de la ciudad de Buenos Aires, una de Chaco, una de Chubut, una de Corrientes, cuatro de Córdoba, cuatro de Mendoza, una de Misiones, una de San Luis, tres de Santa Fe y una de Tucumán).

Cuatro personas -todas oriundas de la provincia de Buenos Aires- fueron registradas sin datos de sexo.

De los 21.220 nuevos casos, 10.156 son de la provincia de Buenos Aires, 3.008 de la ciudad de Buenos Aires, 145 de Catamarca, 240 de Chaco, 97 de Chubut, 340 de Corrientes, 1.195 de Córdoba, 569 de Entre Ríos, 113 de Formosa, 90 de Jujuy, 182 de La Pampa, 118 de La Rioja, 730 de Mendoza, 145 de Misiones, 180 de Neuquén, 209 de Río Negro, 142 de Salta, 178 de San Juan, 771 de San Luis, 188 de Santa Cruz, 1.777 de Santa Fe, 232 de Santiago del Estero, 55 de Tierra del Fuego.

El día viernes, el presidente Alberto Fernández se reunió con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para analizar la situación sanitaria del Área Metropolitana (AMBA). Fernández reveló que en ese encuentro se buscó la manera de “ampliar el número de camas de terapia intensiva en la provincia de Buenos Aires porque allí terminan muchos porteños que se enferman (de coronavirus)”.

En declaraciones a Radio 10, expresó: “Hay una saturación de camas en la Ciudad y la Ciudad no toma en cuenta este dato. Por eso, estamos buscando con Axel la manera de ampliar el número de camas”. “Lo mejor es tratar de no salir de sus casas. Hay que circular lo menos posible. Evitar las reuniones sociales. Hay que entender que es un virus inclemente”, continuó.

“No debemos bajar los brazos ni distraernos. Por favor, lo único que me preocupa es cuidarnos y no otra cosa. Sé de lo antipático de las medidas, pero es para cuidarnos de un virus que no sabemos de dónde viene. No nos descuidemos porque el problema está muy presente”, completó el Presidente.

Por otra parte, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, se reunió con el Presidente y le propuso ir hacia una “presencialidad administrada” durante la segunda ola de COVID-19. El ministro le llevó a Fernández la propuesta que habían comenzado a trabajar en el Consejo Federal de Educación el mismo día que anunció la suspensión de clases.

Se trata de una restricción parcial de la asistencia de los alumnos que permita bajar la circulación en las calles. Son tres medidas que se contemplan según el riesgo epidemiológico. Primero disminuir la frecuencia de la concurrencia a clases de toda la matrícula. Segundo, sostener la misma cantidad de horas en los grupos de alumnos considerados prioritarios, pero reducir la presencia del resto de los cursos. Tercero, sostener el régimen de asistencia de los chicos prioritarios y suspender definitivamente la concurrencia del resto.

¿Cuáles son los grupos prioritarios? Los ministros de Educación de todo el país lo definieron el año pasado, cuando todavía había clases a distancia, para que fueran ellos los primeros en volver a las aulas:

1. Los chicos más vulnerables, aquellos que no pueden sostener la continuidad pedagógica desde sus hogares.

2. Los niños en sala de 5 de nivel inicial y en el primer ciclo de primaria.

3. Los alumnos de primer año de secundaria.

4. Los alumnos con discapacidad.

Con información de www.infobae.com