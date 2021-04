Rafaela: casi en un virtual estado de sitio por la noche

La inconstitucional e irracional medida tomada por el Gobernador Omar Perotti, en la práctica es un virtual estado de sitio que se vive en la ciudad entre las 21 y las 6 de la mañana.

Hace un año que los políticos que tienen la obligación de velar por la salud de sus ciudadanos no hacen absolutamente nada lógico para no llegar a situaciones como las que estamos viviendo.

Es incomparable toda situación con el resto del mundo, las condiciones son absueltamente diferentes, en Argentina hacía falta organización, compra de vacunas y que los gobernantes dejen de robar y hacer negociados a costa de la salud de la población.

En nuestra ciudad la situación no es diferente al del resto de la Argentina, salvo que aquí podemos encontrar a la vuelta de la esquina a nuestros gobernantes y poder decirles en la cara que son unos inútiles que no se cansan de robar y hacer negociados, como el caso de la rotonda de Yrigoyen, en donde se gastaron 20 millones de pesos de manera extemporánea, cuando esa plata podría haber sido destinada a equipar el Hospital y que no estemos penando por una cama.

Rafaela de noche está en un virtual estado de sitio, y hay quienes ponderan esa realidad, desconociendo los derechos y garantías que los ciudadanos tenemos y que están consagrados en la Constitución Nacional, pero eso sería ya pedirles que estos políticos piensen un poco, algo que seguramente los supera.

A decir verdad, tanto oficialismo como oposición están sumamente preocupados, los primeros para seguir negociando en su propio beneficio y la lamentable oposición para ir a cobrar el día 29 de cada mes y seguir el resto del mes como vulgarmente se dice "rascándose el ....."