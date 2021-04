Cómo funcionará el acuerdo de precios para electrodomésticos y tecnología y las dudas sobre la demanda

El Gobierno anunció un nuevo acuerdo sectorial para mantener vigentes hasta fines de octubre los precios al público de televisores, teléfonos celulares, microondas y acondicionadores de aire de fabricantes locales. Con este compromiso, las empresas volverán a ofrecer los valores que tenían vigentes al 1º de abril pasado, pero con la posibilidad de una actualización mensual a partir de junio.

Esa posible actualización, que podría suceder dentro de 40 días, dependerá de varios factores, pero principalmente de la magnitud que registre la variación del precio de los insumos importados y de la suba del tipo de cambio. El acuerdo fue firmado entre el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte). Aunque aun no está definido, una posibilidad es que los teléfonos celulares cuyo precio de venta no supere los $50.000 se reincorporen al programa Ahora 12.

En las cadenas comerciales están a la espera de recibir los valores salidos de fábrica, para luego sumar el margen de ganancia y el agregado de los impuestos, principalmente IVA. El acuerdo se firmó solo con los fabricantes y no se definió cómo se controlará su aplicación sobre los precios de venta final al público.

Desde el sector productor destacaron a Infobae que el acuerdo implica un gran esfuerzo especialmente por la gran inestabilidad en los precios de los insumos importados, en dólares. Y que no esperan un problema de oferta de productos, ya que dentro de los protocolos las empresas están trabajando con normalidad. “No creemos que pueda haber un problema con el abastecimiento, salvo que haya un pico en la demanda que no estamos previendo. Hoy no hay una demanda vigorosa, está entre normal y floja”, contó Federico Hellemeyer, presidente de Afarte.

“Si no hay nuevos cierres, la producción va a estar por encima de 2020, partiendo de la base que el año pasado hubo tres meses con fábricas paralizadas. El tema es ver la demanda. En el caso de los celulares, en el primer bimestre del año estuvo 7% por encima del año pasado, lo que tiene que ver con compras postergadas por los quiebres de stock del 2020″, detalló Hellemeyer. En tanto, la demanda de productos como televisores y aires acondicionados está por debajo del año pasado.

Los economistas consideran que el acuerdo puede generar un impulso en la demanda. “El dinero está perdiendo valor en forma permanente, producto de la elevada tasa de inflación. Así que hasta un electrodoméstico podría ser refugio de valor. Sin embargo, hay que considerar que los ingresos de los hogares están muy comprometidos y no tendrán margen para destinarlo a compra de los mismos, hay que tener en cuenta que hubo endeudamiento en el período de recesión. No solo con tarjetas de crédito, sino también el que no está registrado, como préstamos entre particulares o pequeñas compañías que cobran intereses altísimos”, dijo a Infobae Guido Lorenzo, de la consultora LCG.

“En todo lo que son bienes se está viendo un pequeño aumento en la demanda porque la gente no puede comprar dólares, por las medidas que se fueron tomando, y los electrodomésticos son bienes a los que las familias pueden acceder. Hoy se pasa mucho tiempo en las casas y el confort tiene una gran importancia”, destacó en diálogo con Infobae el economista Mariano Otalora.

Con respecto a los precios, el especialista destacó que ya tenían implícito un aumento cuando el dólar informal tocó su pico de $190 el año pasado y hubo un ajuste importante en los precios. “Tienen ya implícita una devaluación presente y futura. El excedente de Ganancias puede ir al consumo. El lado B es que mucha gente está endeudada, tiene las tarjetas al máximo y todavía están devolviendo deudas de la cuarentena. Pero todo lo que sea incentivar las compras va a generar una mayor demanda”, agregó.

Desde la cadena Garbarino, contaron que aún es muy prematuro estimar qué sucederá con la demanda. “En tiempos de alta inflación, con pérdida de poder adquisitivo y esta medida generando percepción de ajustes altos posteriores al acuerdo, para recuperar o recomponer precios, va a traccionar la demanda”, observaron. En el caso de los televisores, continuarán con el plan de cuotas Ahora 12.

Los productos que van a mantener sus precios hasta octubre son los de producción nacional que fabrican las empresas nucleadas en Afarte. Entre ellos, los de las marcas Motorola, Carrier, Nokia, RCA, Daewo, Kelvinator, Hyundai, AOC, JVC, Sanyo, Hitachi, Midea, Hisense, Phillips, TCL, LG, Samsung, Noblex, Atma, Philco y BGH.

