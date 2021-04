Córdoba investiga lo que el fiscal Gustavo Onel de Rafaela desestimó irresponsablemente

POLÍTICA Por R24N

Las diferencias entre la justicia de Córdoba y de Santa Fe se ven reflejada a que en una similar denuncia, la justicia de Córdoba cumple su trabajo mientras que la de Rafaela o no quiso, o no supo o no lo dejaron