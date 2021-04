El trastorno que padece Andrea Rincón y que difuculta su participación en “Masterchef Celebrity”

En esta segunda temporada de MasterChef Celebrity Andrea Rincón es una de las participantes que más confronta con el jurado. De echo, hace unas semanas, la actriz se enojó con el tridente que la juzga (Germán Martitegui, Damian Betular y Donato de Santis), luego de que le dieran una dura devolución sobre uno de sus platos.

En ese momento, el backstage, la actriz maniestó con lágrimas en los ojos: “Siento que con mis platos son más severos que con los demás, perdón pero tengo la necesidad de decirlo. No creo que mis platos sean perfectos pero no me perdonan una”.

Si bien formar parte de MasterChef Celebrity 2 la hace muy feliz, Andrea Rincón admitió que no le resulta fácil aceptar las críticas negativas que le hacen los jurados cuando no están conformes con su desempeño.

En una reciente entrevista con la Revista Gente, la ex Gran Hermano explicó por qué le cuesta tanto aceptar las críticas que recibe por sus platos: “La paso bien y tengo unos compañeros que son una masa. Quizás a veces me cuesta tolerar un poco la frustración cuando me dicen que algo no está bueno”.

Luego la participante agregó: “Tengo una sensibilidad y una intensidad muy grande. O sea, es vox populi que padezco de Trastorno Límite de la Personalidad (TLP). Cosas que los otros pueden manejar de otra manera, yo no puedo”.

Sin embargo, a pesar de eso, Andrea aseguró que siente el apoyo de sus compañeros: “Estamos en la misma y de alguna manera esa frustración nos une. Entre todos nos decimos que aguantemos. ¡Es hermoso lo que sucede!”.

El Trastorno Límite de la Personalidad es un trastorno mental caracterizado por estados de ánimo, comportamiento y relaciones inestables. Los síntomas incluyen inestabilidad emocional, sentimientos de inutilidad, inseguridad, impulsividad y dificultades en las relaciones sociales.