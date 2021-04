Oscar 2021: todos los looks de la alfombra roja

Desde Union Station, en Los Ángeles, y en la sede tradicional de la gala en el Teatro Dolby de Hollywood, las celebridades posaron en la red carpet más esperada

Amanda Seyfried impactó con su vestido firmado por Armani en color rojo. De tul, diseño sirena, gran escote y falda princesa. Completó su look con pendientes, esclavas y para su beauty look cabello recogido y boca color bordó

Por Dolce & Gabbana Halle Berry lució un vestido en color magenta de seda con un gran escote corazón y moño en la falda. Completó su look con pequeños aros y una esclava.

Zendaya eligió un vestido de Valentino en amarillo. Con recortes en la parte superior, escote estrapless, gran falda al viento, un look muy de primavera que completó con una gargantilla de brillantes.

Reese Witherspoon vestida por Dior. Lució un vestido en diferentes tonalidades de rojo, con detalles de drapeado y falda de tablas. Completó su look con un cinturón de cuero con la hebilla de la firma. Su beauty look fue un smokey eye y labios rosados

Margot Robbie vestida por Chanel. La actriz lució un vestido de la última colección con estampado de flores en color plateado. Completó el look con un sobre negro, cabello recogido y maquillaje al natural

Riz Ahmed lució un traje de Prada. Con un saco esmoquin con solapas de seda y remera básica negra. Completó su look con pantalón con faja y zapatos negros de charol en punta

Andra Day lució un vestido dorado de Vera Wang. Un diseño exclusivo para ella para los Oscars. Un gran tajo y de un solo hombro, Andra deslumbró con el total look metalizado en la tonalidad dorada

Maria Bakalova por Louis Vuitton. Un gran escote V con la parte superior bordada con cristales y una gran falda abullonada de tul. Completó su look con una gargantilla y aros colgante arrives to the Oscars red carpet for the 93rd Academy Awards in Los Angeles, California, U.S., April 25, 2021. Chris Pizzello/Pool via REUTERS

Marlee Matlin eligió un vestido a puro brillos de Vivienne Westwood. Con capa, cola y un gran escote, completó su look con aros colgante y un beauty look al natural con peinado de ondas al agua.