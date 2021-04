Carlos Melconian: “Esta es una economía ‘guacha’, que no tiene nadie que se haga cargo”

El economista criticó al gobierno nacional y afirmó que no le da prioridad a la economía.

Carlos Melconian, ex presidente del Banco Nación durante el primer año del gobierno de Mauricio Macri, habló con el programa Comunidad de Negocios en LN+ y criticó al gobierno nacional. El economista hizo una metáfora en la que afirmó que la economía argentina es ‘guacha’ y que no tiene a nadie que se haga cargo de llevarla adelante.

Respecto de lo que puede pasar con la situación económica, manifestó: «Tengo la impresión de que el nivel de presión en materia económica para cuestiones elementales va a venir de la realidad y de la demanda social. La economía en este contexto no tiene ninguna prioridad. Si tenemos que ver las señales del Gobierno, nunca fue muy afecto a generar situaciones positivas para la inversión, el empleo y el crecimiento. Y hoy tiene realidades-excusas o excusas-realidades para generar un postergamiento complicado y alarmante”.

“En la jerga del lunfardo, ‘guacho’ se le dice al que no tiene padre ni madre. Esta es una economía ‘guacha’, que no tiene nadie que se haga cargo. Excepto que presionen mucho la inflación, la mezcla de la pandemia, la mezcla del problema político de la alianza gobernante, la mezcla del precio de los granos, y la cancelación de las obligaciones de este año con el FMI. La economía está ‘al garete’. No tienen mensaje. En términos de encontrar resultados, nada”, agregó el economista.

Luego, Melconian siguió relatando los distintos problemas en la política económica del Gobierno: “La pandemia apretó y estamos en un momento complicado. La política tiene un Poder Ejecutivo intervenido. Programa económico, de estabilización, serio, no hubo nunca. Y hoy, económicamente, hay programas o formatos en aquellos lugares que ya eran estables antes de la pandemia y hoy continúan su ruta tradicional”.

“La pandemia vino a los tres meses de gobierno. La suma de ‘no tengo programa’, más la pandemia. Fijate lo que es la gestión de la vacuna. Venías ‘al garete’, con un conflicto de identidad política severo, y se agregó la pandemia. De ahí viene lo de economía ‘guacha’. ¿Quién está a cargo de la economía? Antes buscabas un ministro. Hoy tenés que buscar quién está a cargo en la arena política, excepto que te vaya apretando la realidad”, completó.

Con información de www.elintransigente.com