Sagi Berman, el árbitro profesional que anunció que se someterá a la operación de cambio de género

El fútbol, poco a poco, se va adaptando e ingresando en una etapa de mayor inclusión al conocerse el primer caso de un árbitro, el israelí Sagi Berman, de la actual Premier League, que anunció públicamente que en los próximos días se someterá a una intervención quirúrgica para cambiar de género, lo que fue tomado sin inconvenientes por el ambiente local, que le manifestó su apoyo desde las redes sociales.

Berman, de 27 años, anunció que tomará en adelante el nombre de Sapir (Zafiro) como mujer, dará una conferencia de prensa en las próximas horas, e inmediatamente recibió el apoyo de la Asociación de Árbitros israelí, que hizo público en mensaje de Twitter en el que pidió a los jugadores y clubes “el máximo respeto”.



La Asociación de Árbitros manifestó también que la situación de Berman “seguirá siendo la misma que hasta ahora” y que se le continuarán asignando partidos como durante toda la temporada –dirigió once, con una sola expulsión, en el encuentro del 19 de abril pasado entre el Hapoel Rishón le Tzión y el Nees Zioná-, aunque no tuvo tanta continuidad por tratamientos hormonales que estuvo recibiendo. Ya en marzo, hubo informes en los medios de comunicación israelíes que revelaron que uno de sus árbitros de Primera División estaba por ser intervenido para una operación transgénero, pero no develaron su identidad.



Considerado uno de los mejores árbitros de la liga israelí, llegó a la máxima categoría el 12 de enero de 2019, aunque comenzó con la actividad a edad muy temprana, y según los informes, presentó capacidades físicas y mentales por encima de la media.

Según el medio local Sport5, el proceso de reasignación de género llevará cerca de tres años, y Sapir, como se llamará en pocos meses, ya ha recibido la información de que tendrá a su disposición un vestuario separado del resto de los árbitros asignados para el mismo partido que le toque dirigir.



“Felicitaciones a Sapir Berman (Sagi Berman) por el coraje y la franqueza”, twitteó el su dirección oficial el club Macabi Netanya, mientras que la dirección “ShecanRef” (Ella puede dirigir), manifestó “¡Qué maravillosa noticia desde Israel! Estoy muy impresionada y le deseo a Sapir Berman todo lo mejor. Todos sabemos lo conservador que puede ser el fútbol basado en la testosterona. Bienvenida al círculo de árbitras que dirigen en las ligas masculinas de Primera División”.

La primera árbitra transgénero en el fútbol es Lucy Clark -casada con su esposa Avril, tres hijos y conductora de taxi de Surrey-, de la liga semi profesional inglesa, que lo anunció para la temporada 2018/19, a los 46 años. En aquel momento, sostuvo que “va a ser extraño. Con los jugadores puedo manejarlo, amonestarlos o expulsarlos, pero con los hinchas puede haber problemas. Me preocupa estar ante 200 personas gritándome cosas. No sé cómo podría reaccionar”. Su marca registrada es el silbato rosa, que utiliza para dirigir los partidos.

