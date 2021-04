“El Covid es bastante capitalista”: la reflexión del ex viceministro de Economía de Cristina Kirchner

El ex viceministro de Economía durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, Emmanuel Álvarez Agis, fue contundente en sus declaraciones sobre la inflación, el manejo de la pandemia de coronavirus a nivel mundial y el efecto del salto del dólar. “Haciéndonos los sotas no va a bajar”, remarcó el economista sobre las cifras inflacionarias en Argentina y afirmó que “el Covid es bastante capitalista”.

En diálogo con radio Urbana Play, Álvarez Agis sostuvo: “Lo que puede estar pasando en el medio de un contexto que aumentó la inflación es que alguna plata negra que por ahí estaba en pesos empezó a buscar dólares para aprovechar los beneficios de ese blanqueo”. El economista se refirió al plan de blanqueo para la construcción que genera, sobre todo, un beneficio para blanquear dólares.

“Lo que importa hoy tiene más que ver con el mercado paralelo mayorista y de carácter legal que también pegó un saltito para arriba”, señaló sobre la situación actual. Álvarez Agis remarcó que hoy la incertidumbre en el país pasa por dos planos, uno en el sanitario y otro en el financiero internacional, que empieza a manifestarse en las dudas. “Y en Argentina la gente cuando tiene dudas compra dólares”, subrayó.

El ex vicemistro aclaró que la inflación se ha movido más con los movimientos del dólar oficial que del paralelo. En ese contexto, advirtió que “Argentina está entrando en una segunda ola con una inflación alta y se encuentra con una inflación internacional”. También fue crítico, “Argentina tiene un problema estructural de inflación desde 2008 y no he visto desde el 2008 un programa antiinflacional serio y grande”, añadió.

“Haciéndonos los sotas no va a bajar y no veo que se encare el problema de frente”, enfatizó Álvarez Agis sobre la situación inflacionaria actual. Tras ello opinó sobre las actitudes de los gobiernos frente a la pandemia y señaló que “el Covid es bastante capitalista. Si tenés plata, tenés vacunas y podés repartirle plata a la gente y la economía sufre menos por las restricciones”.

