Alberto Fernández les pidió más controles a los gobernadores, que admitieron que la segunda ola golpea con fuerza en el interior

El presidente Alberto Fernández encabezó una reunión por Zoom con los diez gobernadores del norte grande, el mandatario de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y el de San Juan, Sergio Uñac, en la que les planteó la necesidad de profundizar los controles para frenar el aumento de casos de coronavirus en todo el interior del país.

Además, les anticipó que el viernes se conocerá el nuevo DNU en el que se implementarían medidas que se puedan adoptar según la situación epidemiológica de cada provincia. En tanto, los gobernadores describieron la situación de sus distritos y mostraron voluntad de acompañar esta nueva etapa de medidas.

El encuentro, que duró dos horas y media, empezó con una exposición de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, que explicó al detalle el escenario sanitario, el impacto de las nuevas variantes de Covid-19, el estado del mapa epidemiológico en el país, el plan de vacunación y la demanda de oxígeno.

El Jefe de Estado les dijo a los mandatarios que existe una necesidad imperiosa por bajar la cantidad de contagios. “Debemos garantizar que la circulación y los contactos sociales sean lo menor posible”, les explicó, remarcando la gravedad del situación sanitaria. Además, les adelantó que el nuevo DNU lo emitirá el viernes, día en que se vence el actual decreto.

“Hay que hacer ese esfuerzo. Esta película ya la vimos todos”, razonó el Presidente ante los gobernadores que, uno a uno, fueron describiendo la situación en sus provincias. Además, les manifestó su preocupación por el crecimiento de los contagios en el interior del país. El virus, con toda su potencia, ya traspasó el AMBA.

Durante el encuentro les dijo que la intención que tiene es que el decreto nuevo implemente medidas que se puedan adoptar según la situación epidemiológica de cada provincia y de cada ciudad. Es decir, aplicar medidas focalizadas según el nivel de contagios que tengan.

Los mandatarios que formaron parte de la reunión son Gildo Insfrán (Formosa), Raúl Jalil (Catamarca), Juan Manzur (Tucumán), Jorge Capitanich (Chaco), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Sáenz (Salta), Sergio Uñac (San Juan) y Gustavo Bordet (Entre Ríos).

Luego de la explicación de la titular de la cartera sanitaria y el mensaje del Presidente, los gobernadores expusieron su situación. Gustavo Saénz (Salta) aseguró que sería importante “tomar medidas conjuntas” para frenar la saturación del sistema sanitario. “Si no tomamos decisiones a tiempo se nos mueren los argentinos. La muerte no tiene solución. No va a servir si tomamos medidas diferentes”, sostuvo.

El entrerriano Gustavo Bordet (Entre Ríos) explicó el impacto que tiene en su provincia debido a la cercanía con el AMBA. “Tomamos medidas restrictivas cada vez mas severas y si tenemos que endurecer más, lo haremos”, indicó durante la videoconferencia.

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, reconoció que su provincia “no está pasando un buen momento” y que “el virus se diseminó por todo el territorio”. Además, planteó que les cuesta controlar las reuniones sociales, el gran problema que tienen la mayoría de los mandatarios.

El riojano Ricardo Quintela reveló que en su provincias “hay muchos chicos jóvenes contagiados” pese a las restricciones vigentes. En La Rioja todas las actividades sociales están suspendidas, no hay clases presenciales y hay limitación en la circulación nocturna.

Desde Corrientes, el mandatario radical Gustavo Valdés contó que en el sur de la provincia “hay algunas ciudades que están muy complicadas” por el crecimiento de los contagios y que trabajan en la contención del virus en la localidades del interior.

El jujeño Gerardo Morales fue claro al marcar que el pico de contagios puede explotar en breve en el interior y contó que tomó medidas para restringir la circulación nocturna. También explicó que en su provincia empezaron a aparecer supuestos vendedores de vacunas que terminan montando un negocio engañoso. Una estafa.

Luego de la reunión, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, publicó un mensaje en sus redes sociales dejando en claro el camino a seguir por los mandatarios. “Nos comprometemos a promover acciones coordinadas para administrar los contagios, minimizando la circulación de personas en las actividades de mayor impacto sanitario”. Además, dijo que respaldarán las medidas que tome el Presidente.

Este miércoles seguirán las reuniones. El Presidente hará otro Zoom con los gobernadores del centro del país y la Patagonia. Será a las 17 y también participará el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. El último DNU estará vigente hasta el último minuto del viernes. Por eso las próximas horas serán determinantes para saber cuál es el rumbo que toma Fernández.

Ayer al mediodía Santiago Cafiero recibió a los jefes de Gabinete de Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, y provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. De ese encuentro salió la necesidad de esperar 48 horas para definir las nuevas medidas y evaluar al detalle el comportamiento de la curva de contagios en el AMBA. En estas horas se debe empezar a ver el impacto de las medidas que ya fueron tomadas en las últimas tres semanas.

El resultado de la reunión va en línea con lo que pidieron los expertos médicos en la tarde de ayer. Durante dos horas de reunión con los principales ministros del Gobierno, los especialistas recomendaron esperar hasta el jueves para tomar las medidas y evitar un confinamiento estricto en esta oportunidad.

Los médicos consideraron que el escenario sanitario puede complicarse en todo el país y que el gobierno nacional debe guardarse esa carta para más adelante. Además, plantearon que las provincias empezaron a tener complicaciones en sus sistemas sanitarios y un crecimiento marcado en la curva de contagios. El problema sanitario traspasó la barrera del AMBA.

Hasta hace algunos días en el Gobierno había resquemor con el conjunto de los gobernadores porque la mayoría no se había adherido a las medidas anunciadas por Alberto Fernández en el último DNU el 14 de abril. El Presidente les pidió replicarlas en sus provincias y no lo hicieron.

Las medidas que se tomen tendrán que tener un impacto federal. Además, Fernández necesita consenso y respaldo político para tomar nuevas restricciones o, de mínima, mantener las que ya están.

