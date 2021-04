“¿Quieren que me muera?”: el enojo de María Valenzuela por no haber recibido la vacuna contra el coronavirus

María Valenzuela es una de las actrices más talentosas del país. Con muchísimos años de trayectoria en el mundo televisivo, ella ha ganado un reconocimiento internacional y el cariño de muchísimas personas que la admiran por su trabajo y su capacidad para encarnar personajes de todos los tipos.

Sin embargo, la campaña a de vacunación tras la pandemia por el coronavirus ha generado una grieta de opiniones. Alegría, indignación y furia son tan sólo algunas de las emociones que han vivido los argentinos por la repartición de las sustancias para combatir el covid. Si bien muchas personas pudieron conseguir una vacuna temprana, hay otros que se sienten desprotegidos ante la influencia del agente. Las demoras y la falta de inyecciones ha despertado una gran desesperación, tal como la de María Valenzuela.

A sus 64 años, ella se encuentra esperando la vacuna contra el coronavirus pero aún no ha recibido respuesta de la Ciudad de Buenos Aires ya que debido a su edad no entra en la campaña de vacunación. Además de esta situación, el malestar se agrava para la artista que hasta tiene EPOC, enfisema, bronquitis crónica y neumonía.

Así, María Valenzuela se desquitó en las redes sociales: “¡El gobierno de la Ciudad no me anota porque tengo 64 años! ¡Tengo EPOC, enfisema, bronquitis crónica y neumonía! ¡Ahora me entero que Pami tiene vacunas y hace 4 días que no hay personas con turno! ¿Qué quieren? ¿Qué me muera? ¡Horror total!”.

Su publicación despertó mensajes de apoyo por parte de muchísimas personas aunque también el repudio de muchos otros que lo creyeron “fuera de lugar”.

Semanas atrás, Valenzuela aseguró que no le tiene miedo al coronavirus, pues le parece algo tan misterioso que no le da miedo. “Por supuesto que no me gustaría morirme en una cama, sola, con COVID, me gustaría estar rodeada de mi seres amados, de mis hijos, de mis amigos”, cerró.