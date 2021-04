Indignación nacional por los dichos de Patricia Bullrich sobre el acuerdo con Pfizer: «Las Islas Malvinas se las podríamos haber dado»

La ex ministra de Seguridad de Cambiemos y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se despachó con una polémica frase que generó repudio en las redes y la obligó a salir a pedir disculpas minutos después. «Pfizer no pidió cambio de ley, lo único un seguro de caución como lo hizo con todos los países. No pidió ni los hielos continentales ni, no sé, las Islas Malvinas se las podríamos haber dado», lanzó la opositora mientras debatía sobre la compra de vacunas al gigante farmacéutico.

Las declaraciones de Bullrich repercutieron de inmediato en el arco político y uno de los primeros en expresar su repudio fue el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Felipe Solá. «Olvido imperdonable del sacrificio de los 649 héroes argentinos que quedaron allá. ¿Bullrich no tiene Patria?», señaló. Por su parte, el Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, tildó a las declaraciones como un hecho de «gravedad sin precedentes» y sostuvo que la referente opositora «desconoce nuestra Constitución Nacional y le falta el respeto a 45 millones de argentinos/as, especialmente a quienes dieron su vida por defender las Islas».

A la lista de repudio se sumaron el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; el diputado nacional Hugo Yasky; y la exembajadora en Venezuela, Reino Unido y Rusia, Alicia Castro, entre otras personalidades del ámbito político. Luego de la fuerte repercusión, Patricia Bullrich utilizó sus redes sociales para expresar su visión sobre lo sucedido.

«Frente a las mentiras por la cual no se compraron vacunas, ejemplifiqué que el Gobierno dijo cualquier cosa: hasta que podíamos entregar las Malvinas o los glaciares. Si me expresé mal, ratifico mi posición a favor de nuestra completa soberanía sobre las Islas Malvinas», justificó.

La raíz de las declaraciones

Las polémicas declaraciones tienen raíz en el anuncio de la asesora presidencial Cecilia Nicolini, quien confirmó que el Gobierno retomó las negociaciones con Pfizer para comprar vacunas. «Argentina fue elegida para probar la vacuna de Pfizer. El presidente la descartó y eligió -tarde- otras que llegaron a cuenta gotas. Con mejores decisiones no entraríamos de nuevo en una cuarentena estricta con miles de niños sin escuelas, con comercios destruidos y sin trabajo», había publicado horas antes del revuelo.

Si bien Pfizer fue una de las primeras farmacéuticas en ofrecer vacunas al país, cuando se sentó a negociar con el Ejecutivos surgieron algunos puntos del contrato pusieron en veredas opuestas a ambas partes. Según trascendidos de Casa Rosada, el gigante farmacéutico habría establecido cláusulas «abusivas» en la letra chica del contrato.

Tiempo después, se conoció por informes publicados en distintos países que cerraron trato con Pfizer que la compañía pedía a las naciones que se ofrecieran embajadas, bases militares y otros activos como garantía ante una eventual demanda por efectos adversos de la vacuna. En términos de Bullrich, estas serían «mentiras» del Ejecutivo para avanzar con otros proveedores como Rusia o China.

Con información de www.elintransignete.com