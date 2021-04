Sol Pérez furiosa con Dani La Chepi: “No me voy a bancar que me diga falsa”

Tiempo atrás Dani La Chepi dio su opinión sobre Sol Pérez y cuestionó su estrategia para competir en MasterChef. Esta vez, volvieron a tener un fuerte cruce luego de que la ex chica del clima ganara un desafío que la llevó a designarle a sus compañeros, la decoración que cada uno debía hacer en sus cupcakes. Al entregarle el diseño a la influencer, esta lanzó un irónico comentario que generó un tenso momento.

Las diferencias de posturas entre las dos famosas viene creciendo desde el inicio de MasterChef. En sus regresos para disputarse la reincorporación, volvieron a mostrar que la tensión entre ellas continúa y por eso, Sol Pérez decidió no guardarse nada.

Durante la edición de MasterChef, la conductora ganó un desafío y por eso definió cómo sería la decoración de cupcakes temáticos. A Andrea Rincón le dio el diseño de animales, a Claudia Fontán uno con distintos alimentos, a Georgina Barbarossa un estilo con flores, a María O’Donnell la temática deportiva y finalmente, el estilo relacionado al espacio fue para Dani La Chepi.

Al recibir su modelo de cupcake, la influencer expresó su enojo y molesta planteó: “Increíble, está divino, yo hubiese hecho lo mismo. Te hubiera dado el mismo” como señal de lo complejo que resultaba la decoración y que eso podría hacerla perder.

Frente al comentario recibido, Sol Pérez mostró su malestar y planteó no entender porqué Dani La Chepi creía que lo había hecho con maldad. Fue entonces que la influencer intentó defenderse y sostuvo: “¿Por qué estás diciendo ‘cree’ si yo no dije nada?” pese a que sí había hecho un comentario irónico. Por tal motivo, la conductora volvió a remarcar que no “haría algo de maldad con nadie”.

A su vez, le remarcó que no le gusta que le insinúen nada. Ante el evidente enfrentamiento, Dani La Chepi cortó con la discusión al asegurar que solo estaba para divertirse. Si bien la discusión culminó en el programa, minutos después Sol Pérez usó sus redes sociales para hacer referencia al conflicto y tras asegurar que aceptó que le hagan burla o cambiaran el nombre, “no me voy a bancar que me digan falsa”, cuestionó. De esa manera, dejó en claro su tensa relación con la influencer que en más de una oportunidad arremetió contra la ex chica del clima.