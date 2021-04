Cuáles son las secuelas que deja en pacientes jóvenes que estuvieron en terapia intensiva

La principal rehabilitación que deben afrontar las personas que permanecieron internados en terapia intensiva son la motora y la respiratoria. "La gente por lo general no puede comer, ni caminar, viene alimentado con sonda", aseguró Diego Lisazo, director del centro de rehabilitación Aprepa.

En la segunda ola de coronavirus el nivel de contagios aumentó de manera exponencial y hoy la provincia de Santa Fe superó los 270.000 contagios. Los pacientes que permanecen internados en las unidades de terapia intensiva rondan los 50 años. Aquellos que atravesaron cuadros graves de covid deben afrontar las secuelas de esta enfermedad.



En Santa Fe, el centro integral de rehabilitación Aprepa, que históricamente se abocó a la asistencia de personas que sufrieron accidentes de tránsito o neurológicas. Hoy el 35% de los pacientes que la entidad recibe son pacientes jóvenes que deben afrontar la recuperación de las secuelas que el covid provocó en su organismo.



En diálogo con Aire de Santa Fe el médico Diego Lisazo, infectólogo y director de Aprepa, confirmó que en el centro que dirige la mayoría de los pacientes son seculares de coronavirus. "Las personas que estuvieron mucho tiempo en terapia quedan con debilidad extrema y lleva mucho tiempo su recuperación", explicó Lisazo en el programa Creo que conduce el periodista José Curiotto.

"Se encuentran sin comer, sin hablar, sin moverse pero totalmente consciente", describió Lisazo.



"No pueden caminar, no pueden comer, el estado de un paciente que sale de terapia de covid para la persona es un estado desesperante", afirmó Lisazo sobre el estado en que las personas arriban al nosocomio tras permanecer en terapia intensiva. "La gente por lo general no puede comer, viene alimentado con sonda. Hay que hacer mucha rehabilitación motora y respiratoria", describió el especialista.

El tiempo de recuperación dependerá de la edad y el nivel de afección respiratoria que sufran. En el caso de los jóvenes, puede demandar entre dos o tres meses, período tras el cual podrá continuar la recuperación fuera de la entidad. Los adultos mayores demandan una mayor cantidad de tiempo. "En ocasiones los pacientes no mueven nada", explicó el especialista y destacó que se trata de un proceso largo.

El principal órgano de afección del coronavirus es el pulmón, pero también provoca afectación cardíaca, intestinal, del sistema nervioso. "Si bien la principal afección es respiratorio también puede inflamarse el miocardio— explicó el infectólogo— El paciente covid es complejo".

El período de interrelación en terapia intensiva ronda entre los 14 a 20 días, este factor provoca una saturación para el sistema de salud. "Estamos pasando por ese período, las actividades donde se cumplan los protocolos son seguras. El nivel de contagio prácticamente es cero".

Fuente: Aire de Santa Fe