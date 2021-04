La semana que viene comienza a funcionar un hospital de campaña en Santa Fe

La ministra de Salud, Sonia Martorano, habló con el móvil de Mañana Oh! por Cadena Oh! donde se refirió al hospital de Campaña que se instala frente al Hospital José María Cullen: “Se está trabajando a full, hay cuestiones logísticas que tiene que ver con la energía, que tiene que ver con el agua, con cómo hacemos la conexión con el Hospital Cullen, probablemente la semana que viene lo podamos tener funcionando y será una gran estrategia para apoyar al Hospital Cullen que está resolviendo la demanda no sólo de Santa Fe sino también del centro norte de la provincia”.

Respecto a la reunión de este miércoles del presidente Alberto Fernández que gobernadores de diferentes provincias, de la que participó junto a Omar Perotti, Martorano reveló que “fue una reunión donde cada una de las provincias expusieron la situación actual para que el presidente pudiera evaluar el próximo DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia)”.

Ante la consulta sobre traslados de pacientes con Covid de una localidad a otra, la funcionaria “hemos hechos traslados dentro de la provincia, estamos funcionando como sistema de regionalización”.

En tanto, en otro tramo del móvil, la ministra de Salud consideró que “dentro de nuestros índices lo más preocupante no es tanto la cantidad de casos, sino que hoy con mucho menos casos, tenemos más ingresos a terapia intensiva y de gente joven, esto lleva a que estemos con un número de ocupación de camas muy alto”.

Sobre cuál es su posición frente a la posibilidad de más restricciones, Martorano dijo que “se está evaluando” y sobre la presencialidad en las escuelas sostuvo que “está en monitoreo constante, de las burbujas que tenemos, sólo el 1,2 por ciento se activaron, es bajo, no se han visto casos en las escuelas, dentro de las escuelas están muy protegidos los chicos, lo que nos preocupa es el afuera”.

Sí nos preocupa la gran saturación de camas, estamos frente a una segunda ola muy diferente a la primera, eso es lo que la gente tiene que comprender, es muy contagioso, de rápida replicación, muy agrasivo, en horas quema etapas, y una persona joven ingresa al respirador”.

Por su parte, el director del Cullen, Juan Pablo Poletti explicó que "nosotros creemos que va a hacer un gran soporte ante un colapso sanitario" y contó que el hospital de campaña será para "pacientes no Covid, de accidentología y patologías en general y se van a trasladar paciente no críticos".

Fuente: Agenciafe