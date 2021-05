La dura acusación de Oscar Parrilli a Eduardo Casal vinculada con la dictadura militar

Oscar Parrilli arremetió una vez más contra el gobierno del expresidente, Mauricio Macri y en esta oportunidad, hizo hincapié en la situación que heredó la gestión de Alberto Fernández. En ese sentido, el legislador oficialista afirmó: «Aparte de la falta de empleo y la crisis económica, nos dejaron una Justicia destruida». En lo que respecta al Poder Judicial se refirió al dictamen del Procurador de la Nación, Eduardo Casal, sobre las clases y sostuvo: «Era de esperar».

Este viernes, en diálogo con Pablo Duggan en el programa Buenos Vecinos de Radio 10, el miembro de la Cámara Alta remarcó: «Yo por lo menos en lo personal, no esperaba otra cosa» y agregó: «Yo tengo hechos dos pedidos de prisión política al (fiscal) (Carlos) Stornelli y uno fue rechazado por Casal, que nombró fiscales a doc para que rechazaran mi denuncia, es decir, se juzgaron entre ellos».

En esa línea recalcó: «Ni siquiera investigan. Yo no digo que yo tengo razón, pero por lo menos, pretendo que lo investiguen» y agregó: «La otra denuncia está en trámite y también designó fiscales amigos de él y de Stornelli para que evalúen si lo que yo denuncio es suceptible o no para una apertura de juicio político». Por lo tanto, resaltó: «Lo que hacen ellos me hace acordar, salvando las distancias por supuesto, a los juicios de los militares donde se juzgaban a si mismos».

«A partir de (Raúl) Alfonsín esto fue modificado y entonces, cuando alguien comete un delito no es juzgado por alguien de la misma fuerza», precisó y aseveró: «Así que no me causa ninguna sorpresa». En consecuencia, volvió a apuntar contra el macrismo y remarcó: «Durante esos cuatro años, todo lo que hizo Casal muestra que llevó a que la Procuradoría sea una de las peores procuradorías de la historia argentina».

Lejos de quedarse callado, Parrilli aseguró: «Así como nos dejó la deuda externa, nos dejó la miseria, la ciencia y la tecnología por el suelo, nos dejó también una Justicia absolutamente desquiciada». Para concluir, habló sobre las últimas restricciones anunciadas esta mañana por Alberto Fernández y destacó: «El Gobierno nacional está tomando las medidas en el sentido que corresponde y en el sentido común».

