Coronavirus: de qué se trata el proyecto de ley que anunció Alberto Fernández para ampliar el poder del Ejecutivo

El Gobierno nacional busca amplificar el poder de decisión del Poder Ejecutivo para aplicar medidas sanitarias frente a la pandemia del coronavirus y buscará respaldo en el Congreso para que se haga efectivo. Ayer, el presidente Alberto Fernández confirmó que enviará al Parlamento un proyecto de ley para ampliar facultades de los distintos gobiernos y cerrar la posibilidad de reclamos judiciales.

Según adelantó este viernes, durante el anuncio de nuevas restricciones, la iniciativa del Jefe de Estado impulsa a que “en función de criterios científicos claros y precisos”, se faculte tanto al Presidente de la Nación como a los gobernadores provinciales a “tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional”. En las próximas horas entraría al Parlamento para que lo aborden en el corto plazo.

“Tengo un único enemigo; el virus. Este proyecto de ley ratifica mi vocación al diálogo”, agregó en el mensaje grabado en casa de Gobierno. Mediante esta iniciativa, Fernández pretende que, basado en evidencia científica e informe de expertos, tanto el Ejecutivo nacional como los gobiernos provinciales puedan aplicar medidas obligatorias durante la emergencia sanitaria siempre que tengan respaldo en los datos.

De este modo, la ley daría un espaldarazo jurídico y político a las decisiones que tome el Poder Ejecutivo, por lo que cerraría caminos a la intromisión del Poder Judicial sobre cualquier decisión en el marco de la emergencia sanitaria. El anuncio de Fernández cobra relevancia en medio de la espera sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la “autonomía” de CABA para que avance en medidas distintas a las que anunció Nación semanas atrás.

Además, el punto a destacar es que la facultad también correrá para gobiernos provinciales y la Capital Federal, por lo tanto también blindará a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Es que la gestión porteña afronta un fuerte conflicto con padres de alumnos por pasarle faltas a los que no acceden a clases. En este caso, organizaciones denunciaron que la Ciudad tilda de ausente a los estudiantes que no van a las escuelas pero los tutores de los niños señalan que un fallo judicial dice que no debería correr la inasistencia.

Alemania aplica una lógica casi similar

Este sistema centrado en estadísticas, sin lugar a interpretación propia, se aplica en diversos países de Europa. En Alemania, el gobierno de Angela Merkel impulsó una ley donde señala que si en un área hay una incidencia semanal de 100 casos por cada 100.000 habitantes durante tres días consecutivos, se deberán aplicar medidas obligatorias.

Estas disposiciones incluye, entre otras cosas, la suspensión de reuniones privadas, el cierre de comercios no esenciales y toque de queda entre las 22:00 y las 05:00. En tanto que en las regiones donde haya una incidencia semanal de 165 casos o más por cada 100.000 habitantes durante tres días se suspenderán las clases presenciales.

«El Gobierno toma medidas sanitarias»

En el mismo sentido, se expresó más tarde el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en declaraciones a radio La Red, al puntualizar que el envío de la iniciativa al Parlamento busca «seguir promoviendo el diálogo político» en la adopción de medidas tendientes a hacer frente a la pandemia. A su vez, expuso que es importante «ir al Congreso para que también se debata un proyecto que fije parámetros que sean visibles para todos y ayuden a transparentar las medidas».

Más tarde, aseveró que la iniciativa busca aclarar que el Poder Ejecutivo «toma medidas sanitarias» en momentos donde «a veces se quiere tironear desde el punto de vista electoral». Por último, sostuvo que, así, se despejarán dudas «si se quiere pensar que son medidas que no tienen un revestimiento científico» y que, de ese modo, se permitirá a la vez «democratizar» el tema, lo cual «es bueno para la democracia y es bueno también para este Gobierno».

