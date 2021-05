“Solamente un magnate”: la fuertísima denuncia de un diputado contra Eduardo Casal

Rodolfo Tailhade realizó una fuerte denuncia anoche en C5N contra el procurador general de la Nación por presunto enriquecimiento ilícito. Según relató el diputado al pedir las declaraciones juradas de diferentes fiscales de la nación se encontró con las de Eduardo Casal quién muestra niveles de incremento en su patrimonio a los que “solamente un magnate” podría acceder en tan poco tiempo.

El diputado anticipó que se trata de “cifras escandalosas” las que pudo recabar a partir del momento que Casal asumió su cargo como titular interino de la Procuración General de la Nación. Además, denunció que cuando solicitó las declaraciones juradas fue víctima de operaciones mediáticas en su contra y de diferentes operativos de espionaje ilegal.

Entrevistado por Debate Abierto el diputado señaló: “Las llevé ante la comisión de Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, porque lo hacemos desde un ámbito parlamentario constituido en la institucionalidad, no desde cualquier lugar”. De esta manera pretendió diferenciarse de la gestión de Mauricio Macri que está denunciada por espionaje ilegal.

Con respecto a las declaraciones juradas, Rodolfo Tailhade explicó: “En 40 años acumuló 100 mil dólares de ahorro y en 3 años tenía 400 mil dólares de ahorro, es un ritmo que me parece imposible de justificar en base a los ingresos”. Agregó que no conoce a Casal ni sabe cuanto es su sueldo, pero “comprar 8 mil dólares por mes no es para cualquiera, es para solamente un magnate, diría”.

Antes de finalizar el diálogo con Pablo Duggan realizó otra fuerte acusación contra el procurador. “Hay una cosa muy importante que creo que va a ser donde tenemos que profundizar: el doctor Casal es accionista de las principales compañías de Argentina y yo encontré ya, sin investigar, un fallo donde dictaminó sobre la empresa EDENOR, de la cual es accionista”, aseguró el diputado.

Con información de www.elintransigente.com