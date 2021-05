María Eugenia Vidal y una petición para el Gobierno: «Si Juntos por el Cambio representa a 11 millones, tenemos que estar»

La ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, pidió que el Gobierno cite a Juntos por el Cambio a discutir las políticas públicas: «Representamos a 11 millones de personas y tiene que estar en la mesa de decisiones del Gobernador y del Presidente», y además ratificó que a pesar de que tengan la responsabilidad de decidir, «es importante que convoquen al espacio».

«Por supuesto que en la última instancia ellos tienen la responsabilidad de decidir, pero no pueden hacerlo sin escuchar a quienes 11 millones de argentinos o 3 millones de bonaerenses eligieron, no se trata de mi o Mauricio», expresó la exfuncionaria y subrayó como urgente los acuerdos para que «la gente recupere el trabajo, una moneda fuerte, una política de empleo, qué hacemos con la educación pública, todo eso hay que acordarlo».

«No hay que acordar cómo hacemos para que el camino judicial para la política sea más corto, eso no es parte del acuerdo. Es necesario buscar un consenso urgente», comentó y sugirió: «Hay que bajar los impuestos al trabajo y no lo digo pensando en las grandes empresas, que son las que menos trabajos generan en la Argentina. La mayoría del trabajo en el país lo generan las Pymes, el negocio de tu barrio, el kiosco, la pequeña fabrica. A ellos hay que bajarle los impuestos».

En este sentido, agregó: «Si nosotros somos el Gobierno tenemos la responsabilidad de a quien sea oposición en ese momento, porque no decidimos nosotros, es muy soberbio pensar que nosotros decidimos. Ahora hay que tener claro, que se hacen concesos sobre políticas que mejoren la vida de la gente, no sobre valores. No se negocian los valores, yo no voy a dejar de ser quien soy porque quien se sienta conmigo».

Por último, concluyó: «‘Cada vez tenemos menos, cada vez queremos menos’ dijo Ricardo Darín en la película Luna de Avellaneda. Tenemos que salir de ahí, yo quiero que la Argentina salga de ahí y en esa mesa se tienen que sentar todos los que elijan la gente, yo no elijo quien se sienta a acordar conmigo, lo elijen los argentinos… entonces hay que sentarse con quienes los argentinos hayan elegido».

Con información de www.elintransigente.com