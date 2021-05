La increíble predicción de Patricia Bullrich con las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional

Patricia Bullrich continúa criticando firmemente a Alberto Fernández por la continuidad de las medidas restrictivas ante los aumentos de casos de coronavirus, recordando lo sucedido en el 202, cuando el país estuvo sumergido en varios meses de cuarentena. Ahora, recordó un video de hace dos semanas en donde remarcaba que «en dos semanas vamos a estar igual que ahora».

A través de su cuenta de Twitter, como es habitual, la presidenta del PRO recordó a sus seguidores que el «15 de Abril el Presidente cerró las escuelas por 15 días». Agregó, haciendo referencia a lo sucedido el año pasado, que «todos sabíamos que no iba a cumplir y no cumplió. Ahora pide 21 días más. ¿Empieza el show de 21 en 21?», criticó.

Luego, en otro tuit compartió una entrevista televisiva de hace do semanas y escribió: «Cuando dije que no iban a ser 15 días sin escuelas me acusaron de exaltada. Escuchen el video: todos sabíamos que arrancaba el juego de las conferencias y los cierres eternos. ¿Ahora viene otra mentira más? ¿21 días más de incertidumbre?».

«En dos semanas vamos a estar igual que ahora», comentó en comunicación con Todo Noticias la presidenta del PRO, y tenía razón. Alberto Fernández, luego de varias reuniones con su comité de expertos, el gabinete de ministros y gobernadores de las provincias, decidió mantener las mismas medidas por unas semanas más. «Vamos a estar igual porque no testean y porque no vacunan», criticaba la presidenta del PRO.

«Es mentira lo de las dos semanas», repitió en el video, luego de que Alberto Fernández anunciara las segundas medidas restrictivas ante el aumento de casos de coronavirus. «Anoten lo que les estoy diciendo y hablemos en dos semanas», remarcaba Bullrich ante sus compañeros, indignada con la situación y con la gestión de Alberto Fernández.

