Rogelio Frigerio contra Alberto Fernández y su gestión de la pandemia: «No está a la altura»

El ex ministro del Interior Rogelio Frigerio dialogó con CNN Radio sobre la realidad social de la Argentina en el marco de la crisis sanitaria originada por la pandemia del coronavirus. «La dirigencia política no está a la altura de las circunstancias», aseguró Frigerio este domingo. En este contexto, dilapidó al presidente, Alberto Fernández, quien no está llevando «aplomo» a la sociedad argentina. «Está en un rol de campaña electoral», afirmó Frigerio. «No está a la altura», señaló el exfuncionario.

«La dirigencia no está a la altura, sobre todo, el Gobierno», sostuvo Frigerio. «El Presidente debería ser la persona que lleve tranquilidad, aplomo, serenidad, pero está sucediendo todo lo contrario», continuó el exministro. «Está poniéndose en un rol de campaña electoral», añadió el exfuncionario nacional. «La gente está necesitando otra cosa, la política y la sociedad no tienen la misma agenda, esta última busca cómo llegar a fin de mes, por las preocupaciones sobre la inflación, por el empleo», detalló.

Sobre la dificultad de poder llegar a un acuerdo, Rogelio Frigerio reconoció que la dirigencia «les cuesta». En este contexto, manifestó que «el año pasado, en el primer año de la pandemia, se realizaron muchas cosas mal, y en este año no se modificó nada, ni siquiera estamos repitiendo los pocos aciertos que tuvimos». «Es hora de que el Presidente llame a la unidad nacional para combatir la pandemia, la sociedad está como espectadora de todo lo que sucede y la política continúa con su agenda paralela», sostuvo.

«El Gobierno no le está encontrando la vuelta», manifestó Rogelio Frigerio. «Encima, no tenemos ningún horizonte de vacunación bien firme, porque no tenemos información sobre cuántas vacunas tenemos, qué contratos se firmaron, y cuándo se terminará de inocular a toda la gente», aseveró el exfuncionario nacional. «Hay muy poca información que también afecta la incertidumbre de la ciudadanía», añadió el exministro del Interior durante la presidencia de Mauricio Macri.

Por último, se refirió a la «radicalización» en los discursos, tanto del oficialismo como de un sector de la oposición. «No se está escuchando a la gente», dijo. «Se debe escuchar a la sociedad y lo que nos está pidiendo es que se sume serenidad, certidumbre, aplomo y no profundicen los miedos con los que se está conviviendo actualmente», agregó Frigerio en un diálogo que mantuvo con Guillermo Panizza. «La responsabilidad no es igual para el oficialismo como la oposición, la primera tiene la gestión», cerró.

Con información de www.elintransigente.com