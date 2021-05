Paulina Cocina reveló que ayudaba a Claudia Villafañe en Masterchef: “Yo le decía ‘podés hacer esto”

Claudia Villafañe fue la revelación de Masterchef Celebrity, se terminó de ganar el cariño de la gente, quienes esperaban que se consagrara campeona. Y así fue, luego de cautivar con sus preparación, se llevó el trofeo del certamen.

Pero claro que todo el camino que recorrieron los participantes del certamen estuvo puesto en duda, como por ejemplo se decía que Vicky Xipolitakis en realidad no cocinaba pero eso no se pudo comprobar.

Y ahora, a meses de consagrarse campeona Claudia Villafañe es apuntada por recibir ayuda. Este domingo, la reconocida youtuber de cocina, Paulina Cocina, estuvo de invitada en La mesa de Mirtha Legrand, y contó que ella ayudaba a la ex esposa de Maradona.

Juana Viale interrogó a la popular cocinera, preguntándole si era verdad que Claudia Villafañe la llamaba para pedirle ayuda: “No sé si estoy autorizada para hablar de este tema”, contestó Paulina Cocina, en medio de una risa nerviosa.

Ante esta respuesta, quien tomó la palabra fue el Turco García, también participante del programa, quien indicó que él estuvo presente cuando su compañera llamaba a Paulina para pedirle ayuda en la cocina.

En ese momento, la cocinera indicó que era verdad pero que Claudia no la llamaba desde adentro del programa sino que señaló que lo hacía “cuando estaba por llegar me decía ‘nos chusmearon que hoy nos toca cocinar con papas’ y ahí yo le decía ‘podés hacer esto, podés hacer lo otro’”.

Luego, volvió a aclarar que tanto con la ex esposa de Maradona como con Belu Lucius solo charlaban de las posibilidades de los platos que podrían llevar a cabo. Muchos de los participantes recibieron asesoramiento de conocidos que sepan más sobre la gastronomía como así también otros realizaron cursos para poder cocinar mejor. Eso no esta prohibido, según el reglamento del programa.