La "Crema" aprovechó las que tuvo y con un Bieler letal, le ganó a Morón

No le sobra nada. Al contrario. Atlético de Rafaela se nota falto de argumentos para terminar de ser un equipo confiable, que enamore. Capaz de manejar los ritmos y fases de un partido. Le cuesta lograr un funcionamiento aceitado, extenderlo durante los 90. Es un plantel nuevo, con mucha juventud e inexperiencia y se nota, sobre todo cuando tiene la pelota, porque hay carencia de juego asociado dentro de un plan que no contempla la elaboración como prioridad: defendiendo duro los triunfos iban a llegar, afirma su entrenador. Pero el fútbol es, ante todo, eficacia. Y en dicha faceta, la ‘Crema’ sí viene dulce. Ya sea por la jerarquía de un 9 como Claudio Bieler, que no suele fallar en zona de definición, o por la buena racha de un delantero que obliga –y promete- como Juan Cruz Esquivel, este equipo no precisa generar tantas situaciones de gol para poder convertir. Ayer, ante el duro Deportivo Morón del rafaelino Lucas Bovaglio el elenco albiceleste confirmó esa virtud. Cuando se lo había empatado el ‘Gallo’ y la visita comenzaba a crecer en el juego, se lo sacó de encima gracias a dicha efectividad.

En la calurosa tarde rafaelina, con unos 30 grados a las 16hs (el encuentro arrancó a las 15), los dirigidos por Walter Otta se impusieron 3 a 1 en uno de los encuentros que le dio continuidad a la fecha 8 de la Primera Nacional, en su zona B.

Juan Cruz Esquivel, a los 16 minutos abrió el marcador para el local y el resto de las emociones llegaron en el complemento. De arranque, con un Morón decidido a ir en busca del resultado, y unos metros más adelante en el terreno de juego, Tobías Zárate igualó de tiro libre el marcador a los 4 minutos. Y cuando peor la pasaba en el partido Atlético apareció su goleador: el Taca Bieler. En una ráfaga, a los 26 y 33, anotó los dos tantos que terminaron de definir la historia en favor del albiceleste.

En un trámite de partido parejo, ambos aprovecharon de los errores rivales para sacar réditos. La “Crema” presionó bien arriba y aprovechó el fallo en la salida de Morón. Bontempo no pudo tener un buen control del balón y Portillo lo advirtió, se la robó y tocó para Bieler, que pudo haber definido pero habilitó a Juan Cruz Esquivel, que ingresaba solo por el sector izquierdo. Juanchi, que unos segundos antes había tenido una que se fue cerca, no perdonó y con un buen remate de zurda puso el 1 a 0.

Luego del gol…no mucho más. El local se defendió bien, lo esperó para salir rápido de contra pero el ‘Gallo’ no se desesperó y así se consumieron los minutos. Así y todo, a los 28 la visita tuvo una clara con un remate de media distancia de Luciano Guaycochea, que se fue muy cerca del arco de Sara.

En el complemento, la visita salió a presionar bien arriba y así fue que complicó al fondo celeste. Una salida dudosa y una falta del Lorito Giménez, donde se ganó la amarilla, le abrió el camino al empate al conjunto de Bovaglio y Nano Clementz. Tobías Zárate se hizo cargo de la ejecución del tiro libre y con un buen remate, esquinado, puso el 1 a 1.

A los 20’, otra vez lo tuvo Morón. Un centro desde la banda izquierda y un cabezazo de Zárate que dio en el travesaño.

Y fue allí donde se despertó Atlético. Otta movió el banco. Luna y Funes le dieron la frescura que necesitaba y pedía el partido y en una ráfaga lo liquidó. En 26 minutos, una pelota parada, rebotes en el área y un balón que quedó en los pies de Claudio Bieler, que no perdonó para poner el 2 a 1. Siete minutos después, otra vez el Taca. La bajó Funes y asistió a Bieler que le dio como venía, inalcanzable para el arquero Rojas, y el 3 a 1. Historia centenciada.

Es un torneo largo y muy parejo, donde nadie aún se mostró muy diferente al resto. El buen funcionamiento que viene mostrando Atlético defensivamente, recibió dos goles en los últimos siete partidos, más la eficacia que parece haber encontrado (tras esos cuatro empates seguidos en cero) hacen avecinar un equipo protagonista. Sumó su tercera victoria al hilo y ya se prendió en la pelea de arriba, por meterse en puestos de clasificación. Deberá seguir trabajando, mejorando, pero hay futuro.

Las formaciones y síntesis del encuentro:

ATLÉTICO DE RAFAELA: Guillermo Sara; Cristian Chimino, Gastón Tellechea, Fernando Piñero y Roque Ramírez; Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Enzo Avaro y Marcos Giménez; Juan Cruz Esquivel y Claudio Bieler. Suplentes: Nahuel Pezzini, Cristian González, Juan Flores, Darío Rostagno. DT: Walter Otta.

DEPORTIVO MORÓN: Juan Rojas; Cristian Broggi, Cristian Paz, Franco Verón y Leonel Bontempo; Gastón González, Norberto Palmieri, Luciano Guaycochea y Santiago Nagüel; Matías Gómez y Tobías Zárate. Suplentes: Dante Monzón, Alan Schonfeld, Damián Núñez, Cristian Lillo y Santiago Kubiszyn. DT: Lucas Bovaglio.

Gol en el primer tiempo: 16m Juan Cruz Esquivel (AR).

Goles en el segundo tiempo: 4m Tobías Zárate (DM), 26m y 33m Claudio Bieler (AR),

Cambios: 60m Alex Luna y Guillermo Funes x Avaro y Giménez (AR), 68m Federico Recalde x Soloa (AR), 73m Alan Salvador x M. Gómez (DM), 78m Guillermo Villalba (DM), 84m Santiago Sala y Mariano Bracamonte x Guaycochea y Paz (DM), 81m Emanuel Molina y Germán Lesman x Esquivel y Bieler (AR).

Amarillas: Cristian Chimino, Enzo Avaro, Marcos Giménez (AR); Cristian Paz y Leonel Bontempo (DM)

Estadio: Monumental.

Árbitro: Nelson Sosa.

Asistentes: Federico Cuello y Pascual Fernández.

Cuarto árbitro: Guillermo González.

