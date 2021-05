Grave denuncia de la Oficina Anticorrupción contra ministros de Mauricio Macri: «Se perdieron millones de pesos»

Felix Crous, titular de la Oficina Anticorrupción (OA), denunció a los ex ministros Alejandro Finocchiaro y Esteban Bullrich, quienes estuvieron a cargo del Ministerio de Educación durante el gobierno de Mauricio Macri por obras que no se realizaron. El Gobierno de Cambiemos pagó por 93 establecimientos preescolares que no se terminaron y desde la OA señalan que los exfuncionarios no reclamaron a las empresas y se “perdieron millones de pesos”.

“Denunciamos al ex ministro Finocchiaro y al ex ministro Bullrich junto al equipo del ministerio de Educación y luego secretaria de educación”, expresó este lunes Crous en diálogo con radio 10. La denuncia se basa en el pago por 93 instituciones preescolares que no se terminaron y el reclamo a los exfuncionarios por no exigir a las empresas que devuelvan 62 millones de dólares de resarcimiento por incumplimiento del contrato.

Crous explicó que se trata de una “auditoria muy completa y extensa que realiza la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación. Con ese material hicimos una denuncia sobre otras dos denuncias que se habían hecho por parte de Stolbizer”. El director de la OA sostuvo que “El Estado perdió por estas obras que no se terminaron nunca centenares de millones de pesos”

Ese dinero se utilizó como los adelantos de obra. También Crous señaló el abandono y la negligencia hizo que esas obras paralizadas fueran bandalizadas. “Lo que sucedía es que quien debía hacer las obras no las estaba haciendo, eso desatiende el interés del Estado que tenía derecho al reclamo”, completó el referente de la Oficina Anticorrupción.

En la misma línea, indicó que “la actitud frente a las cursadas más la hipótesis de investigación de colusión entre los funcionarios y los titulares de esa empresa es lo que tiene que investigar en serio el juez”. De esta manera comienza una causa contra los exministros de Educación que tuvo el gobierno de Mauricio Macri por obras paralizadas.

Con información de www.elintransigente.com