La ex de Luis Miguel, Aracely Arámbula, recordó cómo superó la relación: “Si yo salí, ¿por qué tú no?”

Aracely Arámbula fue pareja de Luis Miguel, con quien tuvo dos hijos. Ellos se separaron hace 12 años atrás. Esta historia de amor comenzó por el año 2005, ese año se los vio por primera vez juntos: a la Corazón Salvaje y el cantante, quienes estaban de viaje por Europa. Al año siguiente se casaron y luego tuvieron a sus hijos: Miguel y Daniel. El fin de esta relación fue cuatro años después, en el 2009.

Ellos se divorciaron, y fue la actriz quien recordó lo doloroso que fue. A través de una entrevista que realizó por Tik-Tok. Ella arengó: “Arriba hermosas, vamos adelante que si se puede. Si yo salí de una persona que todos querían, ¿por qué tu no?.” y aclaró que: “Como dice mi sobrina, si tu saliste del (Luis Miguel) porque yo no voy a salir del cucaracho”.

Ella incitó a que todas las mujeres que se encuentren pasando por conflictos en sus relaciones consideren que realmente pueden vivir solas y que no necesitan tener un hombre a su lado. De esta manera, este será el primer paso para ser felices.

Ella no lo mencionó a Luis Miguel, sino que lo hizo con la boca cerrada, dando alusión de quien se trataba. Y agregó que esa persona que superó es alguien muy querido por todos. Lógicamente, a pesar de que ella no fue explícita con el nombre, se sobreentiende que se trata del cantante. Estos dichos se popularizaron rápidamente.

Cabe destacar también que en algún momento ella había declarado que su ex Luis Miguel, no hacía cargo económicamente de sus hijos.

Luis Miguel, la serie

El abogado de Aracely Arámbula, Guillermo Pous reveló que: “cuando se le acercó la productora fue ‘no me interesa participar, mucho menos que se explote mi imagen’, como lo dice en su comunicado”.

En función de esto los productores pensaron en incluirla pero sin mencionarla; esto también fue desestimado por el abogado Pous, representante de la actriz. Tras eso Aracely informó que su historia no estaría en la serie.