El fuerte mensaje de Nación a CABA: “Por momentos no parece ser Horacio Rodríguez Larreta el que está tomando las decisiones”

Nicolás Trotta habló este martes sobre el debate de las clases presenciales, antes de que se conociera el fallo de la Corte Suprema de Justicia. El ministro de Educación de la Nación criticó al jefe de gobierno porteño y hasta puso su participación en este debate al afirmar: “Por momentos no parece ser Horacio Rodríguez Larreta el que está tomando las decisiones”.

El ministro aseguró que parece tratarse de “Patricia Bullrich y Mauricio Macri generando esta especulación en un año electoral” con respecto al tenso debate que mantienen la Ciudad y la Nación por las clases presenciales. Además, anticipó que no ha conversado con Alberto Fernández y con Santiago Cafiero acerca de cual será la posición del Gobierno nacional ante un fallo en favor de la Ciudad.

Entrevistado por Siempre es Hoy, Nicolás Trotta criticó duramente al Gobierno de la Ciudad al plantear que “hay una discusión falaz, ¿a quién le importa más la educación?, ¿al que la impulsa presencial en plena pandemia?”. El ministro tildó de irresponsable tanto al jefe de gobierno porteño como a los gobernadores que mantienen la presencialidad ante la alarma epidemiológica.

Calificó como “hipócritas” a las autoridades del gobierno porteño dado que “no quieren poner el cuerpo para dar malas noticias, pero después llaman para pedir respiradores”. Una vez más el ministro insistió en que “lo que está en juego es la salud” y volvió a pedir un mayor compromiso para mantener los cuidados y así bajar las cifras de casos que se registran a diario.

Trotta señaló: “El presidente ha sido claro, me dejó en claro que no le importa el costo político que tenga cuidar la salud de la sociedad. No es momento de especular, tuvimos discusiones acaloradas con algunos ministros, lo que está en juego acá es la salud de los argentinos, a todos nos golpea el covid en el AMBA”. Antes de finalizar expresó que no permitirá “listas negras” de estudiantes y docentes que no asistan a clases.

Con información de www.elintransigente.com