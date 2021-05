Mario Negri fulminó a Alberto Fernández y reveló una insólita comparación en plena interna del Gobierno

El presidente del bloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, opinó sobre la interna en el Gobierno nacional luego de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, solicitara la renuncia del subsecretario de Energía, Federico Basualdo, quien es respaldado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Hay un presidencialismo invertido”, manifestó el legislador y fulminó al presidente Alberto Fernández.

“El poder no está arriba sino abajo del que lo detenta, que es el Presidente. A todas luces es la Vicepresidenta. No se oculta. Estamos en el mayor momento de incertidumbre de la crisis sanitaria, económica y política”, expresó Negri en diálogo con TN. Tras ello, realizó una insólita comparación al sostener que lo que “está viendo del Gobierno es peor que la pelea del consorcio”.

Negri aseguró que “hay una enorme torpeza” y cree que el Presidente “se devalúa cada vez más”. El diputado también opinó sobre el proyecto de ley que el Jefe de Estado anunció que enviaría al Congreso respecto a la pandemia de coronavirus. “En un país que es presidencialista federal es absolutamente imposible, si es que fuera a buscar facultades extraordinarias están prohibidas por la Constitución Nacional”, indicó.

Y agregó: “Se llevó nueve emergencias del Congreso y muchas leyes que nosotros acompañamos para que tengan”. Negri no se ahorró palabras y sentenció: “Para qué quiere más facultades si ha fracasado con las que tuvo en su mano para resolver la pandemia”. En ese marco, le recomendó cambiar la estrategia y pararse desde otro punto de vista.

“No hay plan ni parche, con la soja sola no alcanza”, afirmó Negri sobre la economía. El diputado también defendió las PASO 2021 y aseguró que se deben realizar porque es parte de la democracia. “Creo que lo estamos ayudando a Alberto porque lo que no se anima a decirle a Cristina ni a la Cámpora nos dice a nosotros. Imbéciles, que lo molestamos, que no lo dejamos molestar”, completó.

Con información de www.elintransigente.com