La nueva "125" se llama Horacio Rodríguez Larreta

Si algo le faltaba a este gobierno que desde el día uno de su mandato demostró incapacidad absoluta y la pandemia lo potenció de una manera exponencial, era inventar otra "125", ahora no en una contienda con el campo, sino, con la gran mayoría de la sociedad que no acepta que la educación de sus hijos esté en peligro por esa misma incapacidad de la que hablábamos al comienzo.

Al igual que en 2008, el gobierno también como lo hizo con Julio Cobos, "inventa" a un rival, solo que en esta oportunidad, muy posiblemente sea el próximo candidato a presidente con el que tengan que competir.

Sin buscarlo, Rodríguez Larreta pasó a ser el principal opositor, la persona mejor posicionada, no solo para disputar el poder en 2023, sino, para ser la voz disidente que muchos buscaban y que estaba vacante desde hace ya un buen tiempo.

Se pelean con la justicia cuando no les dan la razón, hablan de golpe de una manera casi irresponsable y no quieren oír a los que le aconsejan seguir con la presencialidad en las aulas por que la incidencia en los contagios no es significativo.

Son ineficientes, irresponsables, incapaces y ahora ingenuos. Inventaron una nueva "125", esta vez se pusieron en contra a los que aspiran para sus hijos un futuro más prospero que cobrar un plan como los que ellos aman regalar para comprar voluntades y sin quererlo inventaron un opositor que día a día suma más adeptos, se llama Horacio Rodríguez Larreta y tiene muchas ganas de ser presidente de la Nación