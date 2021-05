Alex Caniggia hizo un plato inspirado en su papá y triunfó en MasterChef Celebrity: “Es lo que comía antes de jugar

En la última edición de MasterChef Celebrity 2, la reconocida atleta Jennifer Dahlgren, deportista olímpica en lanzamiento de martillo, estuvo como invitada y desafió a los participantes a cocinar un plato nutritivo, que sea apto para deportistas.

Los participantes idearon sus preparaciones teniendo en cuenta las tips que lanzó la invitada. Sin embargo, Alex Caniggia tenía una ventaja en este desafío, ya que tiene el conocimiento de haber vivido con su padre, el reconocido futbolista Claudio Paul Caniggia.

A pesar de que Alex Caniggia está peleado con su padre hace meses, luego de la escandalosa separación con su madre y la aparición de una amante, el joven igual hizo una especie de homenaje al cocinar un plato que come el ex jugador.En el momento en el que Jennifer Dahlgren se acercó a su estación, Alex no quiso preguntarle mucho y siguió cocinando su plato, ya que el dejó entrever que el conocimiento sobre una dieta equilibrada lo tenía asimilado.

“Vos has nacido en una cuna deportiva. ¿Quiénes iban a comer a tu casa?, preguntó Santiago del Moro al acercarse a Alex Caniggia, quien respondió: “David Beckham, Ibrahimovic, Puyol, Iniesta, Batistuta, Karim Benzema, y te puedo seguir nombrando”, enumeró el joven rapero.

Y luego agregó: “Para mí es normal, es mi viejo. Me gustó la vida que tuve, me encantó”, dijo pero luego reveló el lado negativo de estar con un famoso deportista: “Es pesado, estoy cenando con mi viejo en un resto, y vienen los gedes y piden foto. Y eso molesta”, reconoció el cantante en MasterChef.

Luego, Santiago del Moro le consultó a Alex sobre su incursión en el mundo del deporte: “No me gustó, dije ‘esto no es lo mío’. Si me llaman a jugar al futbol, voy. Pero me hincha las pelotas ya el fútbol. Lo mío es la cocina”, explicó.

El joven le presentó a los tres jurados de MasterChef unos fideos de arroz con pesto, con pollo a la plancha y pasas de uva, lo cual fue elogiado por los prestigiosos chefs que también resaltaron su creatividad.

No te tenía fe, pero lo lograste. Es una buena innovación”, dijo Germán Martitegui y Alex Caniggia recordó: “Es lo que comía antes de jugar los partidos”, dijo en referencia al conocimiento que tuvo gracias a su padre.

