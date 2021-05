Durísimo, Mauricio Macri reapareció en escena y le respondió a Cristina Kirchner

El ex presidente Mauricio Macri habló de «amenazas» a la democracia Argentina que tienen que ver con el «populismo» y con sistemas «autocráticos». De esta manera, le respondió a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia por la suspensión de las clases presenciales, habló de un «golpe contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular».

«Las democracias ya no mueren por un golpe de Estado. Ahora, el proceso es con dirigentes que ganan una elección y, desde adentro del sistema, empiezan lentamente a corroerlo, a debilitar el sistema institucional, a atacar el poder judicial, proclamándose defensores del pueblo y de esa manera justificando todo tipo de atropellos», sostuvo Mauricio Macri en el evento del foro «Defensa de la democracia en las Américas» en Estados Unidos.

Así, el ex mandatario apuntó a que «el gran desafió» al que se enfrenta la región «es el surgimiento de las autocracias que vienen a disputar ideológicamente con las democracias, diciendo que están en mejores condiciones para atender las demandas de los ciudadanos». De esta manera, el líder de Juntos por el Cambio tuvo una fuerte definición: «El populismo azota al continente, al país».

«Argentina está amenazada por un comportamiento que busca debilitar el Poder Judicial, violando la Constitución y los derechos humanos. Tiene un propósito: generar impunidad sobre funcionarios sobre su Gobierno que están siendo investigados por hechos graves de corrupción y algunos que ya han sido condenados. Y todo lo disfrazan bajo la figura del lawfare, que ellos son las víctimas de periodistas, la oposición y jueces que buscan perseguirlos», sentenció Mauricio Macri.

En esa línea, el ex presidente aseguró, por el contrario, que desde que el kirchnerismo «volvió al poder», han perseguido a «a periodistas, a jueces, a mí y a mi familia», por lo que indicó: «No ha tenido límite». Además, acusó al «populismo» de esparcir el «virus de la resignación» por el país: «Nos quieren hacer creer que esto es así, que la gente tenga que resignarse a la pobreza, a no tener cloacas, a no tener agua potable y ahora ni siquiera pueden vacunarse».

Con información de www.elintransigente.com