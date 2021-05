La irónica reacción de Soledad Fandiño ante la separación de Nicolás Cabré y Laurita Fernández

En el Bailando por un Sueño del año 2018, un icónico cruce entre Soledad Fandiño y Laurita Fernández quedó marcado en la historia del mundo del espectáculo. “Preguntale a tu novio por mí que me conoce muy bien”, había lanzado la actriz hacia la bailarina, quien en ese entonces se encontraba en pareja con el actor Nicolás Cabré. Fandiño tiró esa frase luego de que Fernández le dijera que no la conocía en aquel entonces, cuando compartían escenario.

Así, la separación de Laurita Fernández y Nicolás Cabré fue uno de los temas más polémicos de la semana, y la ex del actor no quiso dejarlo pasar sin tirar alguna que otra joyita. Aprovechando su lugar en el programa “Es por ahí”, que conduce junto a Guido Záffora en la pantalla de América, la rubia no escatimó en comentarios picantes.

El periodista comenzó el programa repasando la historia de amor entre Laura y Nico, y mientras escuchaba atentamente, Soledad Fandiño fue pura seriedad antes de lanzar sus primeros “palitos”. “¡¿Decís que Cabré es millonario?!”, exclamó la ex mujer de René Pérez, con ironía, cuando mencionaron la costosa casa que adquirieron los actores en zona norte, y que ahora deberán dividir.

A continuación, Záffora opinó que no es la primera vez que Nicolás se separa de una novia con ciertos conflictos de por medio. Y Soledad Fandiño se puso más picante. Tras un sorbo de agua, la rubia lanzó: “Ay... esto me está superando”. Luego tuvo una pequeña carcajada y ante la consulta de su compañero sobre si quería acotar algo, finalizó: “No comments. Sin comentarios. Cerramos el tema acá. ¡Cerrado este tema!”.

Por otra parte, Soledad había aclarado que desde el 2018 nunca volvió a cruzarse con Fernández, y cuando le preguntaron “qué tiene Nicolás Cabré para conquistar a las chicas más hermosas de la Argentina”, Fandiño hizo cara de extrañeza y remató: “No, no tengo ni idea. Pasó hace tanto que ya no me acuerdo”.