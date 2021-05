“Tener coronavirus fue aterrador”, Pink reveló que cambió su testamento tras padecer la enfermedad

Pink es una de las cantantes estadounidenses más populares y admiradas a nivel mundial que ha sabido mantenerse en lo más alto todos estos años tras saltar a la fama a principios de los 2000. Conocida por su voz inigualable de contralto y su profesionalismo, Pink nos ha regalado canciones tan famosas como Try, Just give me a reason o So what.

Hace poco más de un año, a principios de abril de 2020, la cantante Pink hizo público que tanto ella, que entonces tenía 40 años, como su hijo Jameson, que cumplió 4 en diciembre, habían dado positivo en coronavirus. En dialogo con la emisora de radio Heart, Pink comentó que realmente llegó a tener mucho miedo acerca de la enfermedad y creyó que su vida y la de su hijo corrían peligro. “Jameson y yo estábamos realmente muy enfermos y pensé que todo había terminado para nosotros dos” aseguró la cantante.

A su vez, relató que se levantaba por las noches sin poder respirar ya que padece asma y veía como su hijo menor también sufría una infección respiratoria derivada del virus que le provocaba diarrea, fiebre y dolores de pecho, estómago, garganta y cabeza. Pink aseguró que tener la atravesar la enfermedad fue una experiencia muy aterradora y que, por este motivo, reescribió su testamento.

La cantante se casó en 2006 con su actual marido, Carey Hart, ex piloto profesional de motocross, con quien comparte dos hijos: Willow, de 9 años, y Jameson de 4. Sin duda, Hart fue su gran aliado cuando Pink tuvo que luchar por su vida tras contagiarse de Covid.

Según explicó Pink, tenía tanto miedo que solo podía pensar en lo que les dejaría a sus hijos en este mundo. En consecuencia llamó a una amiga suya de toda la vida y le pidió que le diga a sus niños cuánto los quiere.