“Dejá de hablar, ¿Querés morir?”: la esposa de Esteban Andrada denunció que recibió amenazas tras sus críticas a Boca

La historia de Esteban Andrada varado en Ecuador tiene en vilo a todo el mundo Boca. El arquero dio negativo en el hisopado en los días previos a viajar a Guayaquil, pero el nuevo testeo arrojó positivo y la delegación completa se enteró de esta noticia en suelo ecuatoriano.

Como mandan los protocolos, fue aislado en una habitación de hotel y no tiene el visto bueno para volver a la Argentina. Las autoridades sanitarias indican que debe realizar una estricta cuarentena de 15 días en el hotel o dar negativo a los próximos hisopados.

Quien está muy nerviosa con toda esta situación es su mujer, Nerina Galasso. “Me da vergüenza el manejo que tuvo la institución. Tengo más comunicación con el presidente de Lanús que con el presidente de Boca. Ellos lo sacaron del país, ahora que lo traigan”, dijo.

En diálogo con TyC Sports, Galasso señaló que su Andrada “está muy preocupado y angustiado por la situación” y reveló que no saben cómo se va a resolver. Admitió que están hablando con el cónsul en Ecuador para tratar de conseguir un avión sanitario que lo traiga al país.

Pero el inconveniente es otro: Boca aseguró en comunicado que ofreció la posibilidad de repatriar al arquero a través de un vuelo seguro, pero que el ministerio de Salud no aprobó esta chance. Y en Ecuador no lo dejan salir hasta que no dé negativo en su hisopado o bien pasen 14 días de aislamiento.

Lo más fuerte ocurrió en las últimas horas: Galasso denunció haber sido amenazada en su cuenta de Instagram. Los mensajes están repletos de insultos y odio. El usuario @wingred24 no tiene foto de perfil ni seguidores, algo habitual en las cuentas que son utilizadas para criticar y descalificar al otro.